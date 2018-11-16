Ekonominin kötü olduğunu, sanayicinin borç batağına düştüğünü, esnafın kan ağladığını, işsizlik oranının her geçen gün arttığını, birçok şirkettin battığını, çiftçinin, köylünün, esnafın geleceğe kaygılı baktığını, vatandaşın Ülkedeki bu kötü tablodan ötürü ümitsiz olduğunu ifade eden Yılmazkaya, AKP İktidarının Ülkeyi yanlış yöneterek bu kötü gidişata zemin hazırladığını belirti.

İşsizlik Vatandaşın Psikolojisini Bozuyor!

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte artan işsizliğin zor günler geçiren vatandaşın psikolojisini bozduğunu, son dönemlerde kendini yakan vatandaşların, ümitsizlikten dolayı intihar eden insanların artığına dikkat çeken Yılmazkaya, geçtiğimiz günlerde mecliste intihara kalkışan vatandaşın da toplumun içinde bulunduğu tramvayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

İntihar Girişimlerinin Artmasından Endişeliyim

Yılmazkaya, “ Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Meclisin önünde kendini yakan Sıdkı Aydın, Balıkesir’de kendini yakan Muhterem Birgül ve en son 2 gün önce TBMM’de intihara kalkışan işsiz vatandaş gibi birçok intihar girişimi bizlere insanımızın ekonomik zorluklara artık dayanamaz noktaya geldiğini göstermektedir. Vatandaş okadar zor durumdaki son çare olarak kendini yakmayı ve intihar etmeyi bile göze almaktadır. Bir hekim olarak bu intihar girişimlerinin artmasından endişe duymaktayım. AKP İktidarının vatandaşın haklı isyanına kulak vermesi, daha gerçekçi ekonomik politikalarla yaşanan sorunlara özüm bulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yılmazkaya yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki kötü ekonomik verilerle birlikte birçok şirketin, sanayi kuruluşunun batmamak için işçi çıkardığını, her ne kadarda AKP iktidarı kriz yok dese de ekonomik göstergelerin ve esnafın aynı şeyi söylemediğini ifade etti.

Yılmazkaya, “Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizle beraber 2008 yılından buyana Türk lirası dolar karşısında 5 kat değer kaybetti. Gelinen nokta itibariyle yabancı şirketler ülkemizde yaşanan ekonomik krizi nedeniyle varlıklarını satarak Türkiye’yi terk etmek için hazırlıklarına çoktan başladı. Bir çoğu da ülkeyi terk etti.

16 yıllık AKP İktidarında; refahtan, huzurdan, adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

2008 yılında 1,15 lira olan dolar,

2018 yılında 6,6 lira ile zirve yapmıştır.

Güncel rakamlara göre (Dolar = 5,5 Lira) sadece son 10 yılda AKP’nin yanlış politikaları sonucu her vatandaşımız 5 katta yakın fakirleşti” diyen Yılmazkaya, “AKP iktidarı Ülkeyi yanlış yöneterek bu kötü gidişata zemin hazırlamaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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