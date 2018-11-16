Ekonominin kötü olduğunu, sanayicinin borç batağına düştüğünü, esnafın kan ağladığını, işsizlik oranının her geçen gün arttığını, birçok şirkettin battığını, çiftçinin, köylünün, esnafın geleceğe kaygılı baktığını, vatandaşın Ülkedeki bu kötü tablodan ötürü ümitsiz olduğunu ifade eden Yılmazkaya, AKP İktidarının Ülkeyi yanlış yöneterek bu kötü gidişata zemin hazırladığını belirti.
İşsizlik Vatandaşın Psikolojisini Bozuyor!
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte artan işsizliğin zor günler geçiren vatandaşın psikolojisini bozduğunu, son dönemlerde kendini yakan vatandaşların, ümitsizlikten dolayı intihar eden insanların artığına dikkat çeken Yılmazkaya, geçtiğimiz günlerde mecliste intihara kalkışan vatandaşın da toplumun içinde bulunduğu tramvayı gözler önüne serdiğini ifade etti.
İntihar Girişimlerinin Artmasından Endişeliyim
Yılmazkaya, “ Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Meclisin önünde kendini yakan Sıdkı Aydın, Balıkesir’de kendini yakan Muhterem Birgül ve en son 2 gün önce TBMM’de intihara kalkışan işsiz vatandaş gibi birçok intihar girişimi bizlere insanımızın ekonomik zorluklara artık dayanamaz noktaya geldiğini göstermektedir. Vatandaş okadar zor durumdaki son çare olarak kendini yakmayı ve intihar etmeyi bile göze almaktadır. Bir hekim olarak bu intihar girişimlerinin artmasından endişe duymaktayım. AKP İktidarının vatandaşın haklı isyanına kulak vermesi, daha gerçekçi ekonomik politikalarla yaşanan sorunlara özüm bulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Yılmazkaya yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki kötü ekonomik verilerle birlikte birçok şirketin, sanayi kuruluşunun batmamak için işçi çıkardığını, her ne kadarda AKP iktidarı kriz yok dese de ekonomik göstergelerin ve esnafın aynı şeyi söylemediğini ifade etti.
Yılmazkaya, “Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizle beraber 2008 yılından buyana Türk lirası dolar karşısında 5 kat değer kaybetti. Gelinen nokta itibariyle yabancı şirketler ülkemizde yaşanan ekonomik krizi nedeniyle varlıklarını satarak Türkiye’yi terk etmek için hazırlıklarına çoktan başladı. Bir çoğu da ülkeyi terk etti.
16 yıllık AKP İktidarında; refahtan, huzurdan, adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz etmek mümkün değildir.
2008 yılında 1,15 lira olan dolar,
2018 yılında 6,6 lira ile zirve yapmıştır.
Güncel rakamlara göre (Dolar = 5,5 Lira) sadece son 10 yılda AKP’nin yanlış politikaları sonucu her vatandaşımız 5 katta yakın fakirleşti” diyen Yılmazkaya, “AKP iktidarı Ülkeyi yanlış yöneterek bu kötü gidişata zemin hazırlamaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Evet bıktık işsiziz. Hükümet kendine müslüman kimse kusura bakmasın.
Ya bir ülkede 25 yaşındaki genç nasıl işsiz kalıyor anlamıyorum ama ülkede iş yok evlenemiyorum piskolojim bozuk bazen birine zarar veresim geliyor en azından içerde yemeğimi banyomu devlet karşılıyor
Ama islami inançlara değer vermediğiniz için sizleri desteklemiyoruz malesef
Çalışanlarda saçma müdürler yüzünden bunalım da mobing mi yok,askerlerle korkutmak mı yok,ihraç etmekle tehdit etmek mi yok varda var iddia edilene göre. Ayrıca bu kadın çalışanlarının yanında Tüm Diyarbakırlılar gerizekalıdır diyebiliyorsa vay ki haline Diyarbakır Devlet tiyatrosu müdiresi Gonca Eryiğit! İddia edilenler doğru ise Yazıklar olsun sana aldığın maaşa ve seni o koltuğa oturtanlara kadar. Sanatı ile anılmak yerine kafa kıran baş kesen olarak anılan OYuNcu ve müdire hanım görevden alınmalıdır.
Evet psiklojiyi en çok bozan işsizliktir türkiyenin en büyuk sorunu işsizliktir işsiz demek aç açikta kalmak ona buna muhtaç olup minnet etmektir işsizlik demek bunalım demek umutsusuzluk demek işsizlik demek.....