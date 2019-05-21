“İşsizlik Sigortası Fonu nerelerde kullanılıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

VERİLER SON ÜÇ AYDIR NEDEN AÇIKLANMIYOR

İŞKUR tarafından 3 aydır kuruma ait verilerin neden açıklamadığını soran Milletvekili Köksal, “İş ve işçi Bulma Kurumu (İŞKUR) her ay kayıtlı işsizlerin ve iş arayanların verileri ile işsizlik maaşı için başvuranların, işsizlik maaşı alanların sayısı ve ödeme tutarını açıkladığı halde 2019 yılı Şubat ayından bu yana bu verileri açıklamamış, resmi internet sitesinde yayınlamamıştır. Bu verilerin 3 aydır açıklanmamasının sebebi nedir? Veriler paylaşılacak mıdır? Yoksa bundan sonra paylaşma olmayacak mıdır?” dedi.

KAMUOYUNDAN NEDEN GİZLENDİ?

Köksal önergesinde Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“Bu verilerin açıklanmaması yüzünden İşsizlik Sigortası Fonundaki kaynakların kullanımı kamuoyundan gizlenmiştir? İşsizlik Sigortası Fonunun kaynakları Şubat ayından bu yana nerelere ne kadar kullanılmıştır? İşsizlik Sigortası Fonunun verileri gizlenerek bu fonun işsiz yurttaşlarımızdan ziyade teşvikler için kullanıldığı adeta yağmalandığı iddiaları doğru mudur?”

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