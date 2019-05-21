Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
84459
ALTIN
251.957
DOLAR
6.1256
STERLIN
7.7382
EURO
6.8226

“İşsizlik Sigortası Fonu nerelerde kullanılıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde “İşsizlik Sigortası Fonu” verilerinin üç aydır neden açıklanmadığını ve İşsizlik Sigortası Fonunun işsiz vatandaşlardan ziyade teşvikler için kullanıldığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

“İşsizlik Sigortası Fonu nerelerde kullanılıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde “İşsizlik Sigortası Fonu” verilerinin üç aydır neden açıklanmadığını ve İşsizlik Sigortası Fonunun işsiz vatandaşlardan ziyade teşvikler için kullanıldığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

21 Mayıs 2019 Salı 15:50
“İşsizlik Sigortası Fonu nerelerde kullanılıyor?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

VERİLER SON ÜÇ AYDIR NEDEN AÇIKLANMIYOR

İŞKUR tarafından 3 aydır kuruma ait verilerin neden açıklamadığını soran Milletvekili Köksal, “İş ve işçi Bulma Kurumu (İŞKUR) her ay kayıtlı işsizlerin ve iş arayanların verileri ile işsizlik maaşı için başvuranların, işsizlik maaşı alanların sayısı ve ödeme tutarını açıkladığı halde 2019 yılı Şubat ayından bu yana bu verileri açıklamamış, resmi internet sitesinde yayınlamamıştır. Bu verilerin 3 aydır açıklanmamasının sebebi nedir? Veriler paylaşılacak mıdır? Yoksa bundan sonra paylaşma olmayacak mıdır?” dedi.

KAMUOYUNDAN NEDEN GİZLENDİ?

Köksal önergesinde Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“Bu verilerin açıklanmaması yüzünden İşsizlik Sigortası Fonundaki kaynakların kullanımı kamuoyundan gizlenmiştir? İşsizlik Sigortası Fonunun kaynakları Şubat ayından bu yana nerelere ne kadar kullanılmıştır? İşsizlik Sigortası Fonunun verileri gizlenerek bu fonun işsiz yurttaşlarımızdan ziyade teşvikler için kullanıldığı adeta yağmalandığı iddiaları doğru mudur?”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.05.2019 23:32
Anahtar Kelimeler:
işsizlik sigortası fonu nerelerde kullanılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Fethi Gürer'den KYK Borçları ile ilgili Flaş Teklif!
Ömer Fethi Gürer'den KYK Borçları ile ilgili Flaş Teklif!
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"
"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim