“İşsizlik Patladı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, anormal bir şekilde artan döviz kurları ve enflasyon, her gün art arda gelen zamlar ve buna bağlı olarak yükselişe geçen işsizlik sorununa dikkat çekmek amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, son iki yılda işini kaybedenlerin sayısını sordu.

İşini kaybedenlerin sektörlere göre dağılımı, bunlara işsizlik ödeneği verilip verilmediği, Niğde’deki işsizlik oranının açıklanmasını isteyen Gürer, Çalıma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Türkiye genelinde iller ve ilçelere göre işsizlik oranına ilişkin yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise sonuçları nelerdir? Daha fazla istihdam yaratılması ve işsizliğin önüne geçilmesi için Bakanlığınız nezdinde yürütülen bir çalışma var mıdır? Bu çerçevede uygulamaya konulması düşünülen yeni bir istihdam teşvik paketi bulunmakta mıdır? Varsa ne zaman uygulamaya konulması planlanmaktadır?” şeklindeki sorulara da yanıt aradı.



Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili

CHP Milletvekili Gürer, Türkiye’de resmi verilere göre 6 milyondan fazla işsiz olduğuna dikkat çekerek, işsizler arasındaki genç nüfus oranının ise yüzde 25’lere çıktığını belirtti.

Yaklaşık 1 milyon üniversite mezununun iş bulamadığını kaydeden Gürer, “Son zamanlarda artış gösteren enflasyon, döviz kurlarındaki yükseliş, işyerlerinin kapanmasına neden oluyor. Pek çok firma konkordato ilan ediyor, büyük şirketler iflas ediyor. Zaten var olan işsizlik sorunu, son aylarda baş gösteren ekonomik dalgalanmalar nedeniyle daha da artıyor. Böyle bir ortamda iktidarın, bu sorunun çözümü için ne gibi bir çalışma yürüttüğü de merak ediliyor. İlgili bakanlığın, işsizlik sorununun çözümüne yönelik bir çalışması var ise bunun açıklanması en azından, iş bekleyen milyonlarca işsiz için bir umut olabilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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