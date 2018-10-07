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“İşsizlik Patladı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkemizde, artan işsizlik sorununu Meclis’e taşıdı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına soru önergesi yönelten Gürer, “İşsizliğin önüne geçebilmek için Bakanlığın bir çalışması var mı” diye sordu.

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“İşsizlik Patladı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkemizde, artan işsizlik sorununu Meclis’e taşıdı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına soru önergesi yönelten Gürer, “İşsizliğin önüne geçebilmek için Bakanlığın bir çalışması var mı” diye sordu.

07 Ekim 2018 Pazar 10:17
“İşsizlik Patladı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, anormal bir şekilde artan döviz kurları ve enflasyon, her gün art arda gelen zamlar ve buna bağlı olarak yükselişe geçen işsizlik sorununa dikkat çekmek amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, son iki yılda işini kaybedenlerin sayısını sordu. 

İşini kaybedenlerin sektörlere göre dağılımı, bunlara işsizlik ödeneği verilip verilmediği, Niğde’deki işsizlik oranının açıklanmasını isteyen Gürer, Çalıma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Türkiye genelinde iller ve ilçelere göre işsizlik oranına ilişkin yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise sonuçları nelerdir? Daha fazla istihdam yaratılması ve işsizliğin önüne geçilmesi için Bakanlığınız nezdinde yürütülen bir çalışma var mıdır? Bu çerçevede uygulamaya konulması düşünülen yeni bir istihdam teşvik paketi bulunmakta mıdır? Varsa ne zaman uygulamaya konulması planlanmaktadır?” şeklindeki sorulara da yanıt aradı. 


Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili

CHP Milletvekili Gürer, Türkiye’de resmi verilere göre 6 milyondan fazla işsiz olduğuna dikkat çekerek, işsizler arasındaki genç nüfus oranının ise yüzde 25’lere çıktığını belirtti. 

Yaklaşık 1 milyon üniversite mezununun iş bulamadığını kaydeden Gürer, “Son zamanlarda artış gösteren enflasyon, döviz kurlarındaki yükseliş, işyerlerinin kapanmasına neden oluyor. Pek çok firma konkordato ilan ediyor, büyük şirketler iflas ediyor. Zaten var olan işsizlik sorunu, son aylarda baş gösteren ekonomik dalgalanmalar nedeniyle daha da artıyor. Böyle bir ortamda iktidarın, bu sorunun çözümü için ne gibi bir çalışma yürüttüğü de merak ediliyor. İlgili bakanlığın, işsizlik sorununun çözümüne yönelik bir çalışması var ise bunun açıklanması en azından, iş bekleyen milyonlarca işsiz için bir umut olabilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
işsizlik patladı
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Aykut 3 saat önce

Kasım ayında yüzyılın patlamasını yapacak az kaldı ak parti olduğu sürece bu devran böyle olur inşAllah domates 20 TL olur bu halk hakediyor

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Zaza dro 2 saat önce

Akp gitsin yeter artık.. Ülkeyi batırdılar.. Buraya kadar.. Dahada akpye oy fln yok

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Mehmet 2 saat önce

CHP iktidar olsaydı yiyecek domates bulamazdık. Domatesi 20₺ yemeye razı bu millet yine CHP yi iktidar yapmaz

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Herşey uçtu onların umrundami altlarında son model araba yakıt bizden havyarka besleniyor lar daha oy veriyonuz 48 dakika önce

İ

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Mustafa 32 dakika önce

AKP yapmasın bizi de kim yaparsa yapsın zihniyeti kim yapsın bu düşünceyi düşünenler

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