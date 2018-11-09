İşsizlik Fonu'naki Para Kriz İçin Yağmalanıyor!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesi ile İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin eleştirilerde ve değerlendirmelerde bulundu.

Garo Paylan, "Şu anda enflasyon yüzde 26. AKP'nin yüzde 26'lık zammı bile işçilerimizden esirgeyeceğini düşünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Fonun, işsizler yararına kullanılmak üzere hayata geçirildiğini hatırlatan Garo Paylan, "İşsizler için kullanılan rakam sadece 21,8 milyar lira. Şu anda işsizlik fonunda kalan para 125 milyar lira. İşsizlik Sigortası Fonu uzunca bir zamandır hükümetin krizini finanse için yağmalanıyor. GAP İdaresi 11,5 milyar lira kaynak almış, bunu uzun yıllardır ödemiyor." ifadelerini kullandı.

"VİCDANSIZ VE ADALETSİZ BİR BÜTÇE"



2019 yılı bütçesinin "vicdansız ve adaletsiz bir bütçe" olduğunu iddia eden Garo Paylan, vatandaştan fedakarlık isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların yanı sıra milletvekillerinin de maaşlarına % 26 zam yapıldığını, diğer taraftan üniversite öğrencilerinin burslarının % 6 oranında artırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerinin fedakarlık yapması gerektiğini söyleyen Garo Paylan, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak fedakarlık istiyor, Meclise 10 milyon liralık Mercedes ile geliyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI



Bir gazetecinin asgari ücret zammına ilişkin sorusunu yanıtlayan Paylan, işçi maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi. Paylan, "Şu anda enflasyon % 26. AKP'nin yüzde 26'lık zammı bile işçilerimizden esirgeyeceğini düşünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.



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