İşsizlik Can Yakıyor!

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında resmi verilere göre bir yılda yeni işsiz sayısındaki 500 bin artışın yanında iş yerinde üretime ara verip belirli aralıklarla sağlanan çalışma nedeni ile binlerce işçinin “işim ne olacak?” kaygısı ile çalıştığını ve binlerce işçinin tedirgin çalışma koşulları yanında geçici iş durdurma nedeni ile ciddi üretim kayıpları yaşandığını söyledi.

Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Niğde’nin Çiftlik ilçesinde bulunan, Gölcük, Bağlama, Bozköy, Divarlı kasabalarında ziyaretlerde bulunan Ömer Fethi Gürer, tarım, hayvancılık sorunlarına değindi. Gürer: “Gittiğimiz her yerde ekonomik sorunların yansıması var. İşçi, çiftçi, esnaf, sanayici dert yanıyor, sorun olmadığını düşünenler sadece AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ile yakın çevresi, onun dışında her kesimin ekonomiye yönelik kaygıları artmış. Sanayiciler önünü göremiyor. Yatırımlarda ya durma ya ağırlaştırma var. Bir çok organize sanayi bölgesinde aralıklı çalışma uygulanıyor. Resmi verilerde dar tanımlı işsizlik rakamı 3 milyon 778 bini aştı. 4 milyona yaklaşan işsizlik iş bulma umudunu yitirenlerle geniş tabanlı araştırmalarda 6 milyon 351 bine ulaştı, 7 milyona dayanmış bulunuyor. İşsiz sayısının 2018 yılında 501 bin artması sorunun ulaştığı boyutun yansımasıdır.

Tarım dışı işsizlik oranının yüzde 11,6’ya yükselmesi de dikkat çekicidir. Geçici ve mevsimlik işçilerin yararlanamadığı işsizlik fonuna Aralık 2018’de yapılan başvuru sayısı 211 bine yükselmiş, bu rakam kaygı verici durumu gözler önüne sermektedir. Fabrikada üretime ara verilen iş yerlerinde iş kaygısı yaşayan binlerce işçi vardır” dedi.

KADIN VE GENÇLERDE KAYIT DIŞI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, güvenceli, sigortalı çalıştırma yerine kayıt dışı çalışmaya yönelişinde olduğunu belirterek kuralsız, düşük ücretle tam bir sömürü yaklaşımı içinde işçi çalıştırma ve kaçak işçi olayının da yaşandığına işaret ederek, “Bu alanda da sorunlar derinleşiyor” dedi.

Araştırmalarda, genç işsizliğin geçen yıla göre artarak yüzde 22,3’e yükseldiğini, tarım dışı genç kadın işsizliğin yüzde 32,9 olduğunu, gençlerin (boşta gezer) oranının yüzde 24,7 rakamına ulaştığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Sanayi üretiminde daralma doğrudan ülke ekonomisine yansıdığı gibi işçilerin, emekçilerin yaşamlarını da etkiliyor. AKP iktidarı işsizliği önleme politikası yerine düşük ücret, kayıt dışı güvencesiz çalışma yolunu açıyor, Sanayici doğrudan sorunlarına yönelik destek yerine geçici çözümler ile günü kurtarma peşinde. Yerli üretim yerine ithale dayalı bir anlayışı benimsiyor. Kalıcı çözüm yerine geçici çözümler üretilmediği içinde kırılganlık sürüyor. AKP iktidarı iyi olanı sahiplenip yanlış gideni ise sorumluluğu yokmuş gibi gösterme becerisi ile bugünlere geldi, pansuman tedbirlerle iş yürümüyor. Ekonomide küçülme, yüksek enflasyon ve işsizliğin varlığını tetikliyor. Sonuçta ağır bir kriz tablosu ile sorunlar sürüyor” dedi.

ÇÖZÜM VAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşanan ekonomik sorunların sebebinin Anayasa değişikliği ile tek adam rejimine geçişin etkisi olduğunu ifade etti. Gürer, hukukun üstünlüğü, demokrasinin tam anlamı ile işlerlik sağlanmasını, parlamenter sistemin güçlendirilip liyakate önem verilmesini, kamu kaynaklarının doğru kullanılıp israfın önlenmesini, ithalat yerine yerli tarım ve besiciliğin desteklenip sanayinin geliştirilmesini, yatırımcıların sorunlarının çözülüp sanayicinin desteklenmesini, üretimin ve istihdamın artırılmasının teşvik edilmesini, göçmen politikaları ile komşu ülke ilişkilerinin yeniden ele alınıp doğru politikalar üretilmesini, planlı kalkınmaya ve planlamaya önem verilmesini, yerli ürünlerin ve markaların korunmasını, AR-GE çalışmalarının artırılmasını, Yap İşlet yatırımları ile kamuya bindirilen yükün gerçekçi değerlendirilip plansız uygulamalardan vazgeçilmesinin gerektiğini söyledi.