İşsiz ve Atanamayan Gençlere Reçete!

Saadet Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman yazılı sınavlarda çok yüksek puan almalarına karşın mülakatta atanmayanlar ve milyonlarca işsiz gencin durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Saadet Partisi, kronik hale gelen özellikle genç işsizler ve yazılı sınavlarda çok yüksek puan almalarına karşın mülakatta atanmayanlar için 31 Mart’a yönelik bir reçete çıkardı: Çare Var, Saadet ve Cepsiz Ceket x 1 oy.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki genç işsizler ve atanamayanların durumunu Meclis gündemine taşıyarak, “Genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 20.8 seviyesine çıkmış durumda. Her beş gencimizden biri işsizdir” ifadelerini kullandı.

HER 5 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ

Ekonomik durumun işsizlik oranının artmasına neden olduğunu belirten Abdulkadir Karaduman, “Genç işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 11’ler seviyesinde, yani yaklaşık 3 milyon 670 bin işsizimiz var. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 20.8 seviyesine çıkmış durumda. Her beş gencimizden biri işsizdir. Üniversite mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 14’tür” ifadelerini kullandı.

HER REÇETEYE BİR OY!

Karaduman, üzerinde, “İsmi: İsmini verirse iş bulamaz, Doğum Tarihi: Doğduğuna Pişman” kimlikli “Çare var, Saadet Partisi, Cepsiz Ceket 1 oy” yazılı reçeteyi basın mensuplarıyla paylaştı. Karaduman, reçetede teşhis olarak da, “İktidarın yanlış politikaları neticesinde salgına dönüşen işsizlik virüsü ‘Atanamayan Mezun” yazan reçetede verilen ilaç miktarını 31 Mart’ta bir oy”olarak açıkladı.

15 BİN İSTİHDAM, 80 BİN MEZUN!

İktidarın eğitim ve istihdam politikalarını sert bir dille eleştiren Karaduman, ülkemizde 930 bin üniversite mezununun herhangi bir alanda iş bulamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugüne kadar istihdama yönelik doğru eğitim politikalarının uygulanması yerine tamamen niceliğe dayanan, algı yönetimini amaçlayan ‘her ile bir üniversite’ anlayışının öne çıkması eğitimde kaliteyi düşürmüştür. Şu anda 81 ilde 206 üniversitemiz bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören 7 milyondan fazla gencimiz, hayatlarının en verimli dönemlerinde ne bir mesleği öğrenip kalifiye olabilmekte ne de kaliteli bir eğitim alabilmektedir.”

MÜHENDİSLER, ÖĞRETMENLER ASGARİ ÜCRETE MAHKUM BIRAKILIYOR

Karaduman, “Örnek vermek gerekirse, iyi eğitim veren 4 üniversite Türkiye’nin mühendis ihtiyacını karşılamaya yeterken neredeyse her ilimizde açılan mühendislik fakültelerinden yılda yaklaşık 90 bin mühendis, ve aynı şekilde 15 bin öğretmen atanmasına karşın ihtiyaçtan fazla öğretmen mezun olup işsiz kalmaktadır.” dedi. Bunun sebebini de Karaduman, Türkiye’de eğitim politikalarının, piyasaya hükmedenlerin talepleri doğrultusunda biçimlendiğini, iktidarın gencecik mühendisleri, öğretmenleri işsizlik ve asgari ücretle çalışma arasında bir seçime zorlamasından kaynaklandığını vurguladı.

ADALET VE KALKINMA KAYBOLDU

“İktidar partisinin adında geçen ve iktidarları süresince neredeyse kaybolan ‘Adalet ve Kalkınma’nın ülkemizde bir an önce gerçekten hayat bulması için gerekli adımların atılması gerektiğini söylüyoruz” diyen Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, şunları söyledi:

“Bugün mülakat sistemi liyakati değil, iktidara itaati ölçen sınavlar haline getirilmiştir. KPSS’den yüksek puan alan öğrencilerin birçoğu, mülakatlarda verilen düşük puanlarla saf dışı bırakılmaktadır. Dolayısıyla mülakat sınavları bir emek hırsızlığı, ayrımcılık ve bir hak ihlalidir.”

SINAVLARDA EHLİYETİN DÜŞMANI: DÜN FETÖ, BUGÜN MÜLAKAT

Karaduman, “Dün FETÖ denen yapı nasıl ki devlette daha ehliyetli ve liyakatli kişilerin memur olmasını, görevde yükselmesini engellemişse, bugün aynısını adında “Adalet” yazan bir parti de yapmaktadır. Bu vesileyle biz, mülakat sınavlarında adaletin, liyakatin esas alınması gerektiğini, ayrımcılığa fırsat verilmemesi gerektiğini de ısrarla vurguluyoruz” diyerek iktidarı uyardı.

Kaynaklar; Milli Gazete

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