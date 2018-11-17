Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İsmail Kahraman: Vali ile Belediye Başkanı Aynı Kişi Olmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman'dan aykırı bir açıklama daha geldi. Kahraman "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman: Vali ile Belediye Başkanı Aynı Kişi Olmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman'dan aykırı bir açıklama daha geldi. Kahraman "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:44
İsmail Kahraman: Vali ile Belediye Başkanı Aynı Kişi Olmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman'dan aykırı bir açıklama daha geldi. Kahraman "Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman'ın açıklamaları şöyle;

"Belediye başkanı olmak bir insan için gurur verici bir hadise. Belediyelerle özdeşleşen insanlar vardır. İstanbul'da Fahrettin Kerim Gökay vardı, hem vali hem belediye başkanıydı. Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim. Çünkü birinin diğerine sormadan iş yapması, birinin yapacağı işi öbürünün yapmaması sıkıntı oluyor. Kimi yıllarda belediyeyle valilik, vilayet birleştirilmiştir. Bunu Ankara'da, İstanbul'da gördük, oluyordu. Eski Osmanlı'da da bunu gördük. Belediye başkanlığını kadılar yürütürdü. Kadı hem adalet işlerine hem de belediye işlerine bakan kişiydi." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının görevinin başında hizmetin geldiğini vurgulayan İsmail Kahraman, "O şehre renk, şekil verecek, hizmet edecek, halkla birebir temas edecek, kaynaşacak, halkla bütünleşecek. İyi hizmetler yapıyorsunuz İlahi mobese bunları kaydediyor, önünüze gelecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.11.2018 20:00
Anahtar Kelimeler:
ismail kahraman vali belediye başkanı aynı kişi olmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Xd 2 saat önce

Kesinlikle doğru ayrı ayrı maaş alıyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emirsah 2 saat önce

Aynen bu fikre katılıyorum ve merkez atamali olmalı sınavı olmalı adil olmalı her gelen belediye başkanı yiyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Troll 2 saat önce

daha neler belediye başkanları vali olsun öyleyse

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rana 2 saat önce

Bunlar zamaninda ulke yonetmemisler galiba acaba hangi galaksiden geliyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taylan Yıldız: Mülakat İstismara Açık Bir Alan
Taylan Yıldız: Mülakat İstismara Açık Bir Alan
Kurtulmuş: Türkçe ezan da okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez
Kurtulmuş: Türkçe ezan da okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez
"İşsizlik Vatandaşın Psikolojisini Bozuyor!"
"İşsizlik Vatandaşın Psikolojisini Bozuyor!"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim