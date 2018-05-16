İsmail Kahraman TBMM'de Helallik İstedi-O Vekil Hakkımı Helal Etmiyorum Dedi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Genel Kurula veda ederken ‘Hakkınızı helal edin' dedi. CHP'li Vekil ' Ben etmiyorum’ dedi.

Yeniden aday olmayan İsmail Kahraman Meclis’e ‘’Hakkınızı helal edin’’ diyerek veda etti. Kahraman Genel Kurulda yaptığı açıklamada, “Evet, kuluz, hata ederiz. Kötü niyetimiz yok. Ola ki hata etmişiz, birbirimizi hoş görmek durumundayız. Helalleşelim, birbirimizi bağışlayalım” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Kahraman’a beklenmedik bir karşılık verdi ve “Ben helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM, 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek erken seçimler nedeniyle yarın son Genel Kurul çalışmasını yaparak tatile girecek. Seçimlerde milletvekili adayı olmayan siyasiler, Genel Kurulda diğer vekillerle vedalaşıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da son kez kürsüye çıktı ve diğer vekillerden ‘helallik' istedi. Ancak Kahraman, CHP'li Mahmut Tanal'dan “Ben helal etmiyorum'' cevabı aldı.

EKMELETTİN İHSANOĞLU DA VEDA ETTİ

MHP Milletvekili Ekmelettin İhsanoğlu da Meclis'e kürsüde yaptığı konuşması ile veda etti. Kudüs nedeniyle yapılan özel görüşmede partisi adına söz alan İhsanoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuşmamla Genel Kurul'daki son görevlerimden bir tanesini yerine getirmiş oluyorum. Benim görev sürem de bitmiş olacak. Bu çatı altında sizlerle beraber üç yıla yakın zaman geçirdim. Burada olan ve olmayan milletvekili kardeşlerimizin varsa haklarını helal etmesini isterim. Bu üç sene içerisinde sürçülisan ettiysek af ola”

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