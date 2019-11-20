İsmail Atakan Ünver'den EYT Tepkisi: Erdoğan'a İnanan Tek Kişi Bahçeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa değindi.

Ünver'in meclis konuşması şöyle;

AKP Genel Başkanı, geçtiğimiz günlerde EYT konusunda "Tutturmuşlar EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı." diyerek EYT'lilerin hayallerini yıktı. Kendisi çift dikiş olduğu hâlde, geçmişte de EYT'lilere "Çift dikiş." diyerek aşağılamıştı. Erdoğan'ın "İskandinav ülkeleri bu yüzden battı." söylemine bir kişi hariç kimse inanmadı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli Erdoğan'a inanan tek kişi. Sayın Bahçeli, konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanının açıklamalarının Türkiye açısından isabetli olduğunu söyledi. EYT konusunda MHP seçimde verdiği sözleri unutmuş anlaşılan.

EYT böyleyken, Erdoğan, yandaşın zengin edildiği şehir hastaneleri konusunda "Halkıma hizmet için zarar edeceksek edelim be!" diyerek devleti zarara uğrattıklarını itiraf etti. Zararlar yandaş zenginleşirken görmezden gelinirken EYT için "ülke batar" yalanına sığınılıyor. Cumhur İttifakı'nın adaleti bu mu, garezi EYT'ye mi?