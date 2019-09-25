İşkur’un açıkladığı işsiz sayısı tüik’ten neden fazla?

Her yıl açıklanan işsizlik oranları bu yıl kafaları karıştırdı.İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı TÜİK'in açıkladığı resmi işsizlik rakamlarını geride bıraktı. Oysa ülkemizdeki gerçek işsiz sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu bilinen bir gerçek.

TÜİK'e göre 4 milyon 253 bin kayıtlı işsiz varken, İŞKUR'da ise rakam 4 milyon 417 bin.

Konuya ilişkin soru önergesi İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’tan geldi.

Koncuk;Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması isteğiyle verdiği önergede Bakan’dan sorduğu sorulara cevap vermesini istedi.

TÜİK MANİPÜLASYON İÇİN NEREDEN TALİMAT ALIYOR?

Önergesinde; İŞKUR’UN açıkladığı işsizlik rakamları ile TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları arasındaçelişki olduğunu belirten Koncuk, TÜİK yetkililerinin söz konusu işsizlik rakamlarını düşük gösterilmesi için bir yerden talimat alıp almadıklarını sordu.

İYİ Partili Koncuk, TÜİK’in işsizlik rakamlarını anket yoluyla belirlediğine, İŞKUR’a ise vatandaşın resmi olarak başvurup “İşsizim bana maaş bağlayın.” dediğine vurgu yaptı.

GENÇ İŞSİZLİK ARTIŞTA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Haziran'da Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puanlık artışla yüzde 13 seviyesine çıkarken, 15-24 yaş arası nüfusta işsizlik ise 5,4 puanlık artışla yüzde 24,8'e yükseldi.

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