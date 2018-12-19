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"İŞKUR TYP Alımlarında Kura Çekimi Adaletsiz"

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal TBMM'de "İŞKUR'da (TYP) Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan kamuya işçi alımlarında adaletsiz kura çekimlerine ve liste yöntemlerine son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İŞKUR TYP Alımlarında Kura Çekimi Adaletsiz"

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal TBMM'de "İŞKUR'da (TYP) Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan kamuya işçi alımlarında adaletsiz kura çekimlerine ve liste yöntemlerine son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:50
"İŞKUR TYP Alımlarında Kura Çekimi Adaletsiz"

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal TBMM'de "İŞKUR'da (TYP) Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan kamuya işçi alımlarında adaletsiz kura çekimlerine ve liste yöntemlerine son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın TBMM'de yaptığı konuşma şöyle;
 

Söz konusu Program kapsamında 6 ve 9 ay süreyle Liste yöntemi ve Noter çekilişi ile işçi alımı yapılmaktadır. Her defasında uygulanan bu yöntemde usulsüzlükler ve haksızlıklar yapılmaktadır. Bunu bu kuralara katılan vatandaşlarımız çok iyi bilmektedirler. Hak arayacakları bir merci bulamayacaklarını bilen vatandaşlarımız sorunu bizlere iletmişler ve yaşanan bu haksız yöntemlerin kaldırılmasını talep etmektedirler. Çükü alım yapılacak programların listeleri önceden belirlenmekte göstermelik kura çekilişleri yapılmaktadır. Bu sebeple TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuyu Meclise taşıdım. Konu ile ilgili bir araştırma önergesi hazırlıyoruz. Hakkını arayan vatandaşlarımızın sesi, konunun da takipçisi olmaya devam edeceğim.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Kırıkkale'mizde de Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR aracılığıyla noter çekilişi ve liste yöntemiyle altı ve dokuz ay süreyle işçi alımları yapılmaktadır. Bugün de Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde yapılacak olan noter çelişinde sonuç bekleyen vatandaşlarımızı görüyorsunuz. Vatandaşlarımız noter çekilişinin yapıldığı yere alınmamakta, sonucu dışarıda beklemektedirler. Ancak her ne hikmetse Kırıkkale'de yapılan çekiliş ya da hazırlanan listelerde AKP teşkilatına yakın kişilerin eş dost ve akrabalarının işe alındığı görülmekte, ekonomik sıkıntı çeken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ise AKP'ye üye olup olmadıkları sorularak siyasi baskı yapıldığı sıkça dillendirilmektedir. 
   

 Ekonomik sıkıntı çeken, çocuk okutan, kira ödeyen, kış günü sokakta çekiliş sonucu bekleyen Kırıkkaleli hemşerilerimiz yapılan bu haksızlığın bir an önce sonlandırılmasını, İŞKUR vasıtasıyla yapılan alımların daha adil ve şeffaf yapılmasını talep ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
işkur typ alımlarında kura çekimi adaletsiz
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Misafir 5 dakika önce

Ne adaleti be 35 yaş altını kuraya bile katmiyrolar yıllardır bu mu adalet

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Mağdur 5 dakika önce

Kesinlikle doğru. Bizzat şahidiyim. Torpil olduğunu ve torpil ile işe alındığını söyleyen yüzlerce insan var. Lütfen buna bir son verin

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Misafir 2 dakika önce

Ne adaleti be 35 yaş altını kuraya bile katmıyorlar yıllardır böyle bu mu adalet

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