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İşkur 6 Aydır Verileri Neden Yayınlamıyor

İŞKUR, 6 aydır, yayımladığı aylık istatistik bültenlerinde pasif istihdam politikalarına ilişkin istatistiklere yer vermiyor. Söz konusu istatistiklerde konkordato ilan eden firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için kurulmuş olan Ücret Garanti Fonu verileri de yer alıyordu. İŞKUR aylık istatistik bültenlerinde Ücret Garanti Fonu’ndan kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığı açıklanıyordu.

İşkur 6 Aydır Verileri Neden Yayınlamıyor

İŞKUR, 6 aydır, yayımladığı aylık istatistik bültenlerinde pasif istihdam politikalarına ilişkin istatistiklere yer vermiyor. Söz konusu istatistiklerde konkordato ilan eden firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için kurulmuş olan Ücret Garanti Fonu verileri de yer alıyordu. İŞKUR aylık istatistik bültenlerinde Ücret Garanti Fonu’ndan kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığı açıklanıyordu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
İşkur 6 Aydır Verileri Neden Yayınlamıyor

İŞKUR, 6 aydır, yayımladığı aylık istatistik bültenlerinde pasif istihdam politikalarına ilişkin istatistiklere yer vermiyor. Söz konusu istatistiklerde konkordato ilan eden firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için kurulmuş olan Ücret Garanti Fonu verileri de yer alıyordu. İŞKUR aylık istatistik bültenlerinde Ücret Garanti Fonu’ndan kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığı açıklanıyordu.

Ekonomik krizle birlikte konkordato ilan eden firma sayısındaki artışa dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur bu verilerin neden yayımlanmadığını verdiği bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Güzelmansur “İŞKUR’un Şubat 2019’dan bu yana bu verileri yayınlamayı durdurması konkordato ilanlarında yaşanan artışa, Ücret Garanti Fonu’nun amacı dışında kullanımına ve ekonomik krizin derinliğine yönelik bir karartmadır” dedi.

CHP’li Güzelmansur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, İŞKUR’un Şubat 2019’dan itibaren Ücret Garanti Fonu verilerini yayımlamayı durdurmasının gerekçesini sordu. Güzelmansur’un önergesinde yer alan diğer soruları ise şunlar:

  1. Ağustos 2018’den bu yana, aylar itibarıyla çalıştığı işyeri konkordato ilan ettiği için Ücret Garanti Fonu’na müracaat eden kişi sayısı kaçtır? Bu müracaatlardan kaçı Ücret Garanti Fonu kriterlerine uymadığı için reddedilmiştir?
  2. Aynı dönemler için, Ücret Garanti Fonundan ödeme yapılan işçi sayısı ve toplam ödeme miktarı nedir?
  3. Kurulduğu günden bugüne kadar, yıllar itibarıyla, Ücret Garanti Fonunda biriken toplam meblağ ne kadardır? Fondan amacı dışında nerelere ne kadar ödeme yapılmıştır?

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işkur aydır verileri neden yayınlamıyor
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