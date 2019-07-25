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İşe Alımlarda Ayrımcılık İddiaları Mecliste!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüklerinde görev yapan sözleşmeli personeller arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarını meclis gündemine taşıdı.

İşe Alımlarda Ayrımcılık İddiaları Mecliste!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüklerinde görev yapan sözleşmeli personeller arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarını meclis gündemine taşıdı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:09
İşe Alımlarda Ayrımcılık İddiaları Mecliste!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na 6 maddelik soru önergesi sunan Dr. Şevkin, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü’nde 2007-2008 yılında ‘Veri Giriş Personeli’ olarak görev yapan bir vatandaşın 2 yıl sonra sözleşmesi bittiği gerekçesiyle işine son verildiğini ancak daha sonra aynı kurumda sözleşmeli olarak işe girenlerin iktidar partisinin yetkilileri tarafından kadrolu hizmet sınıfına dahil edildiklerine dair şikayetler geldiğini bildirdi.

Dr. Şevkin, bu nedenlerle şu sorulara yanıt aradı:

1-      Türkiye genelinde TÜİK bünyesinde kaç personel görev yapmaktadır?

2-      TÜİK Bölge Müdürlüklerinde hangi hizmet sınıfları mevcuttur? Bu hizmet sınıflarında ayrı ayrı kaç personel görev yapmaktadır?

3-      TÜİK bünyesinde işe alımlarda uygulanan yöntem nasıldır?

4-      2010 yılından sonra TÜİK Bölge Müdürlükleri bünyesinde sözleşmeli olarak görev yaparken kadroya alınan personel var mıdır? Varsa hangi bölge müdürlüğünde kaç personel kadroya alınmıştır?

5-      2002-2010 yılları arasında TÜİK bünyesinde kaç sözleşmeli personel görev yapmıştır? Bu tarihler arasında görev yapan sözleşmeli personeller arasında kadroya dahil edilen var mıdır? Varsa kaç kişidir?

6-      2010 yılına kadar sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra işten çıkarılan eski personellerin yeni bir başvuru halinde TÜİK bünyesinde kadroya alınmasına dair bir çalışmanız var mıdır?

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işe alımlarda ayrımcılık iddiaları mecliste
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