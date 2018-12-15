“İşçinin hakkını gasp etmekten vazgeçin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM kürsüsünde, işçi yeleği ve baretle işçilerin hakkını savundu. Kamu kurumlarında hakları gasp edilen taşeron işçiler adına iktidara seslenen Gürer, “işçiyi emekçiyi sömürmekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ankara’daki Hızlı Tren kazasına da değinen Gürer, KİT Komisyonu toplantısında TCDD Genel Müdürünü uyardıklarını ve bir hafta sonra kazanın meydana geldiğini belirtti. Gürer, 9 yurttaşın hayatını kaybettiğini kazayla ilgili olarak “insanlar ölüyor ve dün burada Ulaştırma Bakanı sırıtarak ‘Şunu yaptık, bunu yaptık’ deme hakkını kendinde görüyor. Bu ülkenin insanı sizin yalanınızdan, algınızdan bıktı. Halka karşı sorumluluğunuzu yerine getirin” diyerek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını sert bir şekilde eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesiyle ilgili olarak parti grubu adına söz aldı.

HAKKI VERİLMEYEN İŞÇELERE SELAM OLSUN

Gürer kürsüye, giydiği işçi yeleği ve başına taktığı baretle alkışlar arasında çıktı. Bu şekilde genel kurulu selamlayan Gürer, “Ama esas, bizlere bu yolları yapan, gece gündüz, karda kışta çalışan, evdeki çocuğunun yırtık ayakkabısına rağmen sabah mesaisine gelen, hakkı verilmeyen işçi kardeşlerimi selamlıyorum” dedi.

Karayollarının taşeronlaşmanın ilk adresi olduğunu söyleyen Gürer, karayollarında çalışan 40 bin işçi varken 2005 yılında işçi sayısının 10 bine düşürüldüğünde mücadeleyle, mahkemeyle haklarını alan işçilere daha sonra söz verildiğini hatırlattı.

VERİN BU EMEKÇİLERİN HAKKINI

“Karayollarında taşeron yok” denilmesine rağmen hile ve hurda yapılarak, anahtar teslimi sisteminin uydurulduğunu ve şu şekilde işçilerin haklarının gasp edildiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, Genel Kurul toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a seslenerek, “Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı söz verdi, Başbakan söz verdi, bakanlar söz verdi. Karayollarında çalışan emekçiler başta olmak üzere, kiralık araç şoförleri, toplum yararına çalışanlar, hastane bilgi işlemde çalışanlar, görüntülemede görev yapanlar, sağlıkta, millî eğitimde, ulaştırmada emeği ve hakkı gasbedilenleradına sesleniyorum: Verin bu emekçilerin hakkını, verin bu emekçilerin hakkını” ifadelerini kullandı.

YUH OLSUN

Karayollarında kadroya alınmayan ve halen taşeron olarak çalıştırılan işçilerin sorunlarına farklı bir üslupla dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Yuh diyorum ki yuh diyorum! Onların yaptıkları üzerinde gidip gelirken onların sırtına kene gibi yapışıp onları sömürene, onlara "taşeron" adı verip taşeronu çalıştırırken ondan haksız kazanç elde ederek bu ülkede sokakta vicdanen rahat gezene de yuh olsun!” şeklinde konuştu.

İŞÇİNİN HAKKINI GASP EDECEĞİNİZE UÇUP GİDEN PARALARIN HESABINI SORUN

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) okunmayan plakalı araç geçişleriyle ilgili istatistiki verileri de anlatan Gürer, “Hızlı Geçiş Sistemi'nden okunmayan plakalı kaçak geçiş 1 milyon 821 bin, yabancı plakalı kaçak geçen araç 512 bin 836, uçan giden para 118 milyon 966 bin. OGS'de 2017 yılında okunmayan plakalı kaçak geçen araç 931 bin 611, yabancı plakalı kaçak geçen 365 bin 334. Devlet bunların peşine düşsün, işçinin emekçinin hakkını gasbetmekten; kamuda da özelde de bütün bu halkın, işçinin emekçinin hakkını sömürenler vazgeçsin. Eğer onlar bir gün ayağa kalkarsa siz o yataklarınızda rahat uyuyamazsınız” açıklamasında bulundu. Gürer, Niğde ve Çiftlik ilçesi arasında 2013 yılından bu yana yapılamayan 31 kilometrelik yolu hatırlattı.

NEREDE BU 763 KİLOMETRELİK YOL

Bor ve Altunhisar arasındaki yolun üç kez asfaltlandığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, Altunhusar ve Ankara duble yol bağlantısının halen yapılmadığına işaret ederek, “Bunlar nasıl 763 kilometre yol yapıyor, ben bunu anlayamıyorum; Sayın Bakan, bunları bana bir bildir. Aynı yolu yapıp yapıp bir daha "Yaptık." diyorsunuz. Asfaltını yeniden döküyorsunuz, bir daha "Yaptık." Diyorsunuz” diye konuştu.

DDY’NİN İÇİNİ BOŞALTTILAR

İhtiyaç olan yere yol yapılması gerektiğine vurgu yapan Gürer, “Gidin, Osmanlı'ya bakın, gidin, cumhuriyetin ilk yıllarına bakın; ihtiyaç varsa yol yapılır, kim olsa yapacak. O yollar ihtiyaç olduğu için yapıldı, bize onu anlatmayın. Ama bize şunu anlatın: Devlet Demiryollarının içini boşalttılar kurumun ruhunu yok ederek. Bugüne kadar kaç tane insanın ölümünde vebaliniz var” ifadelerini kullandı.

BAKANA SERT ELEŞTİRİ

Ankara-Konya seferini yapan Hızlı Tren kazasına da değinen Ömer Fethi Gürer, “Bir hafta önce KİT Komisyonunda Genel Müdüre arkadaşlarımla birlikte eleştiriler getirdiğimizde bize dediler ki: "Bu yüksek hızlı treni kameralarla izliyoruz, öncü tren çıkarıyoruz." Kamerayla izledikleri, öncü tren çıkardıkları yerde insanlar ölüyor ve dün burada eski Ulaştırma Bakanı sırıtarak "Şunu yaptık, bunu yaptık." deme hakkını kendinde görüyor. Bazen de özür dilemesini bilin, halka karşı doğru söylemeyi öğrenin. Bu ülkenin insanı sizin yalanınızdan, algınızdan bıktı. Halka karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Gelin, iyi işlerinizi alkışlayalım ama işçiyi, emekçiyi sömürmekten vazgeçin diyorum” şeklinde konuştu.