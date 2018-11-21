Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ), Sivas'tan daha önce bir bir götürülen ya da kapatılan işletme kervanına katılmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ), Sivas'tan daha önce bir bir götürülen ya da kapatılan işletme kervanına katılmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:40
İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ), Sivas'tan daha önce bir bir götürülen ya da kapatılan işletme kervanına katılmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Özyürek, Sivas'ın sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak istediğini söyledi. 

Sivas'ta yapılan bütün yatırımların azaltıldığını ve kapatıldığını iddia eden Özyürek, TÜDEMSAŞ'ın, kurulduğu günden beri Sivas ekonomisine çok büyük katkıları olduğunu, bu fabrikanın üç işletme ile birlikte tek çatı altında birleştirilmesinin yanlış olacağını ve o işletmelerde çalışan işçilerin işten çıkarılmasına neden olacağını ifade etti. 

TÜDEMSAŞ'ın çok verimli bir işletme olduğunu dile getiren Özyürek, son dönemde buraya verilmesi gereken işlerin başka işletmelere verildiğini öne sürdü. MHP'li Özyürek, beş bin kişinin çalıştığı fabrikada dört bin kişinin işten çıkarılarak, çalışan sayısının bine düşürüldüğünü söyledi. 

Özyürek, Sivas Demir Çelik Fabrikasının da 6 aydır çalışanlarının maaşını ödeyemediğini iddia etti. 

Çalışan sayısı 5 binden 1000 kişiye düşürülen TÜDMSAŞ'ta çalışanlar ödenen maaşlar şöyle;

Memur Personel Mali İmkanları (Ortalama Aylık Gelir)

  • KADROLU MEMUR PERSONEL (39 PERSONEL) ORTALAMA 1 KİŞİ NET : 6.050,79
  • SÖZLEŞMELİ MEMUR PERSONEL (285 PERSONEL) ORTALAMA 1 KİŞİ NET : 4.717,37
  • DAİMİ İŞÇİ PERSONEL(848 PERSONEL) ORTALAMA 1 KİŞİ NET    : 3.185,00

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 19:00
Anahtar Kelimeler:
işçilerin bin lira maaşla çalıştığı kurum kapatılıyor mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"EYT'nin Maliyeti 750 Milyar Değil 18 Milyar TL"
"EYT'nin Maliyeti 750 Milyar Değil 18 Milyar TL"
AK Parti'den '3600 ek gösterge' açıklaması
AK Parti'den '3600 ek gösterge' açıklaması
CHP ile İYİ Parti İttifak Anlaşması Yaptı
CHP ile İYİ Parti İttifak Anlaşması Yaptı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim