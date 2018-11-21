İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ), Sivas'tan daha önce bir bir götürülen ya da kapatılan işletme kervanına katılmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Özyürek, Sivas'ın sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak istediğini söyledi.



Sivas'ta yapılan bütün yatırımların azaltıldığını ve kapatıldığını iddia eden Özyürek, TÜDEMSAŞ'ın, kurulduğu günden beri Sivas ekonomisine çok büyük katkıları olduğunu, bu fabrikanın üç işletme ile birlikte tek çatı altında birleştirilmesinin yanlış olacağını ve o işletmelerde çalışan işçilerin işten çıkarılmasına neden olacağını ifade etti.

TÜDEMSAŞ'ın çok verimli bir işletme olduğunu dile getiren Özyürek, son dönemde buraya verilmesi gereken işlerin başka işletmelere verildiğini öne sürdü. MHP'li Özyürek, beş bin kişinin çalıştığı fabrikada dört bin kişinin işten çıkarılarak, çalışan sayısının bine düşürüldüğünü söyledi.



Özyürek, Sivas Demir Çelik Fabrikasının da 6 aydır çalışanlarının maaşını ödeyemediğini iddia etti.

Çalışan sayısı 5 binden 1000 kişiye düşürülen TÜDMSAŞ'ta çalışanlar ödenen maaşlar şöyle;

Memur Personel Mali İmkanları (Ortalama Aylık Gelir)

KADROLU MEMUR PERSONEL (39 PERSONEL) ORTALAMA 1 KİŞİ NET : 6.050,79

SÖZLEŞMELİ MEMUR PERSONEL (285 PERSONEL) ORTALAMA 1 KİŞİ NET : 4.717,37

DAİMİ İŞÇİ PERSONEL(848 PERSONEL) ORTALAMA 1 KİŞİ NET : 3.185,00

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