“İşçi ve emekli maaşları eridi”

Adana’da işçi temsilcileri, emekliler ve Alevi canlarla bir araya gelen Dr. Şevkin, Türkiye’nin huzur ve refaha büyük ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

İŞÇİ MAAŞLARI ERİDİ

Çalışmaları kapsamında ilk olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilcisi ve DİSK/Genel İş Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu ile Şube Sekreteri Serdar Çapar’a nezaket ziyaretinde bulunan Dr. Şevkin, işçilerin artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarının eridiğini, asgari ücretle çalışanların ise evlerini geçindiremediğine işaret etti. Türkiye’deki sendikalaşma hareketinin önünün açılmasının önemine vurgu yapan Dr. Şevkin, taşeron işçilere içi boşaltılmış bir kadro uygulaması diretildiğini, kadroya alındığı belirtilen işçilerin kamu işçisinin sahip olduğu hak ve ücretlerden yoksun bırakıldığını, bir çok alanda ise taşeronların kadroya alınmadığını dile getirdi.

İşçilerle ilgili hayata geçecek uygulamalarda sendikaların görüşünün alınmadan hareket edilmesinin yanlışlıkları da beraberinde getirdiğini belirten Dr. Şevkin, “Emekçiler adına mücadele eden sendikaların eşit işe eşit ücret, güvenceli iş talebinin, işçiler arasında yaşanan eşitsizliğin giderilmesine yönelik çalışmalarının hükümet nezdinde değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

EMEKLİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek ve yönetim kurulu üyelerine de nezaket ziyareti gerçekleştiren Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki 12 milyon 500 bin emeklinin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. 2000 yılı ve sonrasında emekliler arasında büyük bir maaş farkı oluştuğunu, emeklilik maaşının asgari ücretin yarısına kadar düşürüldüğünü kaydeden Dr. Şevkin, “Emeklilerimizin maaş farklarının düzenlenmesi ve insani bir yaşam standardına ulaşmaları için meclis çatısı altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Emeklilerimizin beklediği intibak yasasının çıkması için de uğraş vereceğiz” diye konuştu. Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin de artırılması için CHP Grubu olarak yasal bir düzenleme için girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Dr. Şevkin, 300 bin özel banka emeklisine bayram ikramiyesinin verilmemesini de eleştirdi.

Emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmediği gibi iş de bulamadığını ifade eden Dr. Şevkin, kazanılmış bir hakkın iade edilmemesi nedeniyle 5 milyona yakın insanın büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Alevi Kültür Dernekleri Adana Şube Başkanı Hasan Mansuroğlu ve yönetim kurulu ile üyelerini de ziyaret eden Dr. Şevkin, Türkiye’de son 17 yılda gelişen ayrıştırıcı politikaların milletin huzurunu kaçırdığını belirtti. Misafirperverlikleri için Başkan Mansuroğlu ve üyelere teşekkür eden Dr. Şevkin, “Türkiye, hepimizin. Din, dil, renk, ırk farkı olmaksızın tüm insanlarımızın eşit haklara sahip olduğu, düşüncelerini korkmadan dile getirdiği bir ülke oluşturma gayretindeyiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, konuşmasının sonunda “Her şey çok güzel olacak” dedi.

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