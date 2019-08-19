İşçi kıyımı tam gaz devam ediyor!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim bölgesi olan Niğde ili Ulukışla ilçe belediyesi ve CHP’de iken MHP’ye geçen merkeze bağlı Aktaş Kasabası Belediyesinde, KHK ile taşeron çalışanken belediye kadrosuna alınıp seçim sonrasında işten atılan işçilerle görüştü.

“CUMHURBAŞKANI, “İŞ GARANTİSİ” DEMİŞTİ AMA ÖYLE OLMADI”

Haksız yere işten çıkarmaların artık kasaba belediyelerine kadar ulaştığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde Aktaş Belediyesinde beş işçi arkadaşımızın hiçbir sebep gösterilmeksizin sözleşmeleri fesih edildi. Bunlar KHK ile taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızdı. Sayın Cumhurbaşkanı, KHK’nın gerçekleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iş garantisinin sağlandığını söylemişti fakat Aktaş Belediyesinde Belediye Başkanı değişti, arkadaşlarımız işsiz kaldı” dedi.

GÜRER: “HİÇBİR İŞÇİNİN EKMEĞİYLE OYNANMASIN”

İşten çıkarılan vatandaşların 9, 5 ve 2 yıl aralığında çalışan işçiler olduğunu ve gerekçe olarak bütçe yetersizliğinin gösterildiğini söyleyen CHP Milletvekili Gürer, “Gerekçe olarak bütçe yetersiz dediler fakat ardından hemen yerlerine yeni işçiler alındı. Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynansın istemiyoruz. Çünkü bu işçilerimiz emeğinin ekmeğini yiyor. Belediyelerden işçileri çıkarmamalarını talep ediyoruz. İşini doğru yapan, verilen işi savsaklamayan, bankamatikçi olmayan yani emeği ile ekmeğini kazanan hiç bir emekçi, belediye başkanı değişti diye işten çıkarılmamalıdır” diye konuştu.

ÇAMUR: “BU, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK, KAMUNUN GELİRLERİNİ BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR”

Önceki dönem Aktaş Belediye Başkanı olan Yaşar Çamur ise işten çıkarılmaları haksızlık olarak niteledi. Çamur yaptığı açıklamada, “Benim başkanlığım döneminde KHK ile kadro alan işçiler, seçimi kazanan yeni belediye başkanı tarafından işten çıkartıldı. Taşeron firmaları eritmek için taşeron işçilere kadro verilerek belediyelere tahsis edildi fakat KHK ile kadroya geçen işçiler kanunsuz bir şekilde işten çıkarıldı. Bu işçileri işten çıkartma şartları var, KHK ile kadroya alınan işçileri işten çıkartamazsın, çıkartsan bile 6 aydan önce yerine kimseyi alamazsın. Çıkartma şartları var, bu işçiler kamuya zarar verir, yolsuzluk, haksızlık, amire hakaret eder o zaman işten çıkartırsın. Bu işçiler benim yanımda çalıştılar, kasabamıza güzel hizmetler verdiler. Sicilleri çok temiz bu işçilerin. Bütçe yetersiz diye bu işçileri işten çıkarıyorsun yerine yandaşlarının yeğenini, damadını, enişteni belediyeye dolduruyorsun. Bu yasalara aykırıdır. Bu kamunun gelirlerini birilerine peşkeş çekmek demektir. Bu kamuyu zarara uğratmak ve görevi kötüye kullanmak demektir. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım 10 sene, bende 20-30 tane adam alabilirdim ama yapmadım. Kanuna karşı gelmedim. Bu arkadaşlar uzun sürse de görevlerine mahkeme kararıyla geri döneceklerdir. Fakat yeni işe alınanlar çalışmadığı halde maaş alacak, Belediye zarara uğrayacak ve bu tutar Belediye Başkanının kendi cebinden kesilecektir. Bu suçtur. Arkadaşları uyarıyorum, yanlış hesap Bağdat’tan döner, eskiye geri dönsünler, kasabamız bu yükü kaldıramaz. Kasabanın bütçesi yetmez dediler, biz beş milyarlık bütçe bıraktık. Kasabayı borçlu bıraktı dediler, sıfır borçla 600 bin lira para 2 milyarda alacak bıraktık milletten. Kasabanın her tarafı deniz ama kendilerine peşkeş çekiyorlar” dedi.

ULUKIŞLA’DA VEFASIZLIK

Ulukışla Belediyesinde iş kazası geçirip parmağı kopan işçi Akay Gökçen, iki gün işe gelmediği iddiası ile işten atıldı. Gürer, 15 yıldır belediyede çalışan bir işçiye yapılanın haksızlık ve vefasızlık olduğunu, işçinin hak mücadelesini yasal yollardan kazanacağına inandığını ifade etti. Gürer, Akay Gökçen’in işe iadesi için çağrıda bulundu.

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