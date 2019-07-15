İş Kazalarında Ürküten Tablo!

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ülkemizde yaşanan iş kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizin iş kazalarında Dünya da üçüncü Avrupa da birinci sırada da olduğuna dikkat çeken Akar, iş kazalarının sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/ güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam gibi nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

1 YILDA 400 BİN İŞ KAZASI

Yıllar itibari ile daha çok önlem ve tedbirin alınması gerekirken ülkemiz de yaşanan iş kazalarının her yıl katlanarak arttığını belirten Akar, 2016 yılında 286 bin olan iş kazası sayısının 2017 yılında 359 bin 2018 yılında da 400 binlere ulaştığını söyledi.

İş yerlerinde Sigortasız, sendikasız çalıştırma, kayıt dışı çalışma gibi faktörlerin arttığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yapılan araştırmalardaki bu sayıların insan hayatı olduğunu, bunun gözardı edilemeyeceğini ve bir kişinin hayatını kaybetmesi ile bir ailenin ocağına ateş düştüğünü ve artık bu acılara bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

GEBZE İLK SIRADA

Sanayinin başkenti olan Kocaeli’de iş kazalarının günden güne arttığının altını çizen Akar, 2018 yılında ülkemizde 1926 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. Akar, Kocaeli de 2018 yılında 81 kişinin iş kazaları dolayısı ile hayatını kaybettiğini ilçelere göre bakıldığında ise Gebze’nin öne çıktığını ve 2018 yılında hayatını kaybeden işçi sayısının Gebze de 18 olduğunu söyledi.

2019 yılında da tablonun değişmediğine dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yılın ilk 6 ayında ülkemizde 840 emekçinin hayatını kaybettiğini, yine Kocaeli’nin yaşanan iş kazalarında ilk sıralarda yer aldığını söyledi. 2013’ten bu yana Kocaeli'de en az 426 çalışanın iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Akar, bunları artık iş kazası değil iş cinayeti olarak gördüklerini, Meclis olarak da bu konuda zaman kaybetmeden gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

TBMM’de kurulacak bir komisyonla gerekli incelemelerin yapılmasının önemine vurgu yapan Akar, yapılan tespitlerle ilgili düzenleme ve önlemlerin ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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