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İş güvenliği uzmanları için kanun teklifi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verebilmeleri yeni yılla birlikte sona eren C sınıfı iş güvenliği uzmanları için kanun teklifi verdi.

İş güvenliği uzmanları için kanun teklifi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verebilmeleri yeni yılla birlikte sona eren C sınıfı iş güvenliği uzmanları için kanun teklifi verdi.

17 Şubat 2019 Pazar 10:19
İş güvenliği uzmanları için kanun teklifi

Teklifin gerekçesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerleri gibi iş güvenliği uzmanlarının da 3 ayrı sınıfa ayrıldığını, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli işyerlerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli işyerlerinde de C sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerektiğini belirten Emir, her ne kadar genel kural bu şekilde olsa da bazı istisnai durumların yine yasal çerçevede belirlenebildiğini ifade etti.

Gerekçesinde; “ ‘Nitekim aynı kanunun geçici 4. Maddesi “Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.’ şeklinde hükmetmektedir.” diyen CHP’li Emir, ilgili madde gereği 1 Ocak 2019 tarihine kadar tehlikeli işyerlerinde de hizmet verebilen pek çok C sınıfı iş güvenliği uzmanının işsiz kaldığına dikkat çekti.

Mevcut durumda, 50 kişinin altında işçi çalıştıran yerlerde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu olmadığı için, görev yerleri sadece az tehlikeli işyerlerine hizmet verebilmekle sınırlı olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Emir, “ Bu sebeple C sınıfı iş güvenliği uzmanları, mağduriyetlerin giderilmesi için Geçici Madde 4’teki ‘tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır’ hükmünün en azında az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma süreci olan 6331 sayılı kanunun 38 maddesinin 1 fıkrasında bahsi geçen 01.07.2020 tarihine kadar uzatılmasının talep etmektedir.” dedi.

CHP’li Emir, C sınıfı iş güvenliği  uzmanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2019” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmesini istedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
güvenliği uzmanları kanun teklifi
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Isg 19 dakika önce

Bu zamana kadar nerdeydinizz secimler geldi simdimi akliniza geliyoruz

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