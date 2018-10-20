Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İş Bankası'ndan Sonra Sırada O Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova seyahatinden dönüşte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bir başka şey daha var: Türkiye Şişecam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var” ifadelerini kullandı.

banner396

İş Bankası'ndan Sonra Sırada O Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova seyahatinden dönüşte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bir başka şey daha var: Türkiye Şişecam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var” ifadelerini kullandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:50
İş Bankası'ndan Sonra Sırada O Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova seyahatinden dönüşte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bir başka şey daha var: Türkiye Şişecam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var” ifadelerini kullandı.

İki günlük Moldova gezisi dönüşünde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İş Bankası hisseleri sonrası sırada Şişe Cam'ın olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişecam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamalarda özetle şu açıklamaları yaptı;

''Ben görevimi yaptım. Nedir benim görevim? Bu işi arkadaşlarıma söyledim. “Çalışmanızı yapın, Parlamento'ya taşıyalım” dedim. Şu anda başta Adalet Bakanım olmak üzere birçok hukukçu arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. CHP direnebilir. Bir defa neye direniyorsun? Senin malın, mülkünse niye direneceksin? Yani, bunlar da kendilerinin malı mülkü olmadığına inanıyorlar, onun için şimdi direnmenin yollarını arıyorlar. Tabi, bizim buradaki yapacağımız iş, bu milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek. Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine… Yani, biz burada kalkıp da AK Parti'ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok… “Bu milletindir ve Hazine'nindir” diyoruz. Ha bunun dışında burada bir de olsa olsa, hukukçu değilim ama bunu söyleyen arkadaşlarım da var. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu zikrediliyor deniyor yasal düzenlemede. İşte 1933'te yapılmış bir yasal düzenleme var. Daha sonra 1966'da yapılmış.''

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
bankası ndan sırada var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneler İçin Kanun Teklifi: SGK öncesi doğum yapan annelere de borçlanma hakkı verilsin
Anneler İçin Kanun Teklifi: SGK öncesi doğum yapan annelere de borçlanma hakkı verilsin
AK Parti'den Yerel Seçim ve İttifak Açıklaması
AK Parti'den Yerel Seçim ve İttifak Açıklaması
Akşener'den Andımız Açıklaması: Türk Olmaktan mı Doğru Olmaktan mı Rahatsızlar?
Akşener'den Andımız Açıklaması: Türk Olmaktan mı Doğru Olmaktan mı Rahatsızlar?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim