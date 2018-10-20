İş Bankası'ndan Sonra Sırada O Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova seyahatinden dönüşte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bir başka şey daha var: Türkiye Şişecam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var” ifadelerini kullandı.

İki günlük Moldova gezisi dönüşünde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İş Bankası hisseleri sonrası sırada Şişe Cam'ın olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişecam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamalarda özetle şu açıklamaları yaptı;

''Ben görevimi yaptım. Nedir benim görevim? Bu işi arkadaşlarıma söyledim. “Çalışmanızı yapın, Parlamento'ya taşıyalım” dedim. Şu anda başta Adalet Bakanım olmak üzere birçok hukukçu arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. CHP direnebilir. Bir defa neye direniyorsun? Senin malın, mülkünse niye direneceksin? Yani, bunlar da kendilerinin malı mülkü olmadığına inanıyorlar, onun için şimdi direnmenin yollarını arıyorlar. Tabi, bizim buradaki yapacağımız iş, bu milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek. Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine… Yani, biz burada kalkıp da AK Parti'ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok… “Bu milletindir ve Hazine'nindir” diyoruz. Ha bunun dışında burada bir de olsa olsa, hukukçu değilim ama bunu söyleyen arkadaşlarım da var. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu zikrediliyor deniyor yasal düzenlemede. İşte 1933'te yapılmış bir yasal düzenleme var. Daha sonra 1966'da yapılmış.''

Kaynaklar; Sözcü

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