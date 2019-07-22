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İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi

Türkiye İstatistik Kurumu verileri Türkiye'deki acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. 2009-2018 yılları arasında 30 bin 984 kişi intihar etti. CHP'li Gürsel Tekin, ''İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi'' dedi.

İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi

Türkiye İstatistik Kurumu verileri Türkiye'deki acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. 2009-2018 yılları arasında 30 bin 984 kişi intihar etti. CHP'li Gürsel Tekin, ''İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi'' dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2009-2018 yılları arasında intihar sayısının 30 bin 984 olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İntiharların en büyük nedeni geçim sıkıntısı ve işsizlik” diyerek hükümeti uyardı. 

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Tekin, sadece 2018'de 3 bin 161 intihar gerçekleştiğini hatırlatarak acil önlem alınmasını istedi. Üniversite mezunu gencin yanına gelerek kendisine intihar etmek üzere olduğunu anlatınca  verileri detayları incelediğini anlatan Tekin şöyle konuştu :

TELEFON AÇAMIYORUZ: TÜİK verilerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını bilmemize rağmen bu sonuçlar bile dehşet verici. İnsanın yaşam hakkından daha kutsal bir hak var mı? Bu elinizden alınıyor. Yüzlerine bile bakmaya kıyamadığımuz pırıl pırıl gençler üniversiteden mezun olmuş, iş bulamayıp çaresiz kalıyor. Bunalıma sürükleniyor. 36 yıldır siyasetteyim, telefonları açamaz olduk. Vatandaş evladına sigortalı çalışacak, ne  olsa yapacak bir iş istiyor. Yangın çok büyük. Hiçbir iyileşme olmadığı gibi sıkıntı derinleşiyor.

DUYAN YOK: Çözüme yönelik ne varsa herkes elini taşın altına koymalı. Son 4 yıldır Kapalıçarşı'ya gidiyorum. Orada yangın var diyorum duyan yok. Dükkanların yüzde 30 ‘u kapalı. Kapalıçarşı'da 3 kişi ekonomik krizden intihar etti.

EŞİT PAY: 82 milyon vatandaş eşit pay istiyor. Kamu harcamalarını sıfırlayın. 2 yıl lüks araçlara binmeseniz ne olur? İnsanlara iş bulana kadar kesilmeyen işsizlik maaşı vereceksiniz. İktidarı, muhalefeti birleşmeli çok acil kararlar alınmalı. Aksi takdirde toplumsal bunalım artacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
intiharların nedeni işsizlik geçim derdi
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