"İnternet çocukları sömürüyor mu?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, geçtiğimiz günlerde Dünya ve Türkiye basınına yansıyan, ABD’de 2 Demokrat senatörün Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e yazmış olduğu mektuptan yola çıkarak Türkiye’de ki durumu ve alınan tedbirleri içeren yazılı soru önergesine Bakan Turhan yanıt verdi. Turhan, “26 ilde 8.140 ortaokul öğrencisi, 7.281 lise öğrencisi ve 9.581 ebeveyn ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda saha çalışması gerçekleştirilmiştir” dedi. Fakat Bakan Ulaştırma Bakanı Turhan, Gürer’in asıl önemli sorusu olan, “İnternette Sosyal medya yetkilileri, bu tür olaylarla ilgili Türkiye'ye çağırılıp görüşülmüş müdür?” şeklindeki sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

“FARKINDALIKLARIN DÜŞÜK OLMASININ SEBEBİ NE?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanıtlanması istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, ‘ bir site adı vererek, “Facebook yetkilileri, bu tür olaylarla ilgili Türkiye'ye çağırılıp görüşülmüş müdür? Türkiye'de bu tür olaylar sonucunda mağdur olan ve resmi yollara başvuran kişi sayısı kaçtır? En çok hangi illerden başvuru yapılmıştır? Bu kişilerin maddi kayıp miktarı tespit edilmiş midir? Edildiyse miktarı ne kadardır? Çocuklara ve ailelere vermiş olduğunuz bu konuda eğitim amaçlı bir çalışmanız var mıdır? Çalışmalar varsa 'Mavi Balina' örneğinden yola çıkarsak, farkındalıkların düşük olmasının sebebi nedir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bakanlığımızca, ülkemizde, daha güvenli bir internet ortamının sağlanması için yürütülen uluslararası çalışmalara da etkin katılım sağlamakta ve katkı vermektedir. Öte yandan, sosyal medya platformları ve içerik sağlayıcılar başta olmak üzere internette faaliyet gösteren uluslararası şirketlerle de temas halinde bulunulmakta ve ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önlemek için görüşmeler yapılmaktadır” dedi. Bakan Turhan, Facebook yetkilileri ile görüşülüp görüşülmediği konusuna bir açıklık getirmedi..

“BAKANLIK TOP’U EBEVEYNLERE Mİ ATIYOR?”

İnternetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında geçirdikleri süreyi dikkatle izlemeleri gerektiğine dikkat çeken Bakan Turhan, “Çocuklarda gözlemlenen davranış değişikliklerini ciddiye almalı, çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumak için güvenli internet hizmetleri kullanılmalı, zararlı olduğu düşünülen ya da çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek sosyal medya hesapları mutlaka engellenmelidir” dedi.

“26 İLDE SAHA ÇALIŞMASI”

Bakanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda yurt çapında çocuklara ve ailelere yönelik olarak 26 ilde saha çalışması gerçekleştiğini söyleyen Bakan Turhan, “26 ildeki 8.140 ortaokul öğrencisi, 7.281 lise öğrencisi ve 9.581 ebeveyn ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda saha çalışması gerçekleştirilmiştir” dedi.

“SİBER ZORBA OLMAYIN! FARKINDA OLUN.”

Çocuklar için kodlama eğitimi, çocuklar ve aileler için güvenli internet eğitimi ve dijital oyunların tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde tartışıldığı atölye çalışmaları ve sempozyumların düzenlendiğini söyleyen Bakan Turhan, "Saygı göster, bağlan ve paylaş: Daha iyi bir internet seninle başlar" temalı "Güvenli İnternet Günü" etkinliği ve özel sektörle işbirliği kapsamında gerçekleştirilen "Siber zorba olmayın! Farkında olun." hareketi gibi çalışmalarla da olumsuz, zararlı, yanlış veya kötü niyetli içerik göndermeye ve siber zorbalığa karşı farkındalık artırılması amaçlanmıştır” dedi.

Ayrıca, bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla vermiş oldukları hizmetlerden bahseden Turhan, “"Teknolojik Deneyim Alanı", "Robotik Kodlama Alanı", "Sanal Gerçeklik Alanı", "İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı, Eğitim ve Rekabet" alanlarından oluşan "Güvenli İnternet Tın" hizmeti verilmektedir. Bu doğrultuda BTK bünyesinde 2016 yılında kurulan ve "Bilinçlendirme, Yardım ve İhbar Merkezlerinden" oluşan "Güvenli İnternet Merkezi" ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin yürütülen bilinçlendirme çalışmaları daha etkili ve verimli hâle gelmiştir. BTK, bu konularda bilgilendirici kitapçık, broşür, afiş, video vb. içerik hazırlamakta, ayrıca https://www.guvenliweb.org.tr/, https://internetyardim.org.tr/, https://www.ihbarweb.org.tr/,http://vvvvw.guvenlicocuk.org.tr/, https://www.güvenlioyna.org.tr/, http://internet.btk.gov.tr/ web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında bu konudaki farkındalık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir” dedi.

Sosyal medyanın önemine vurgu yapan Gürer, “İntihara, kumara, fuhuşa dolandırıcılığa, uyuşturucuya zemin hazırlayanların internet üzerinden yarattığı kötü alan yok edilmelidir. Dünyanın bu konuda kapsamlı bir birliğe yönelmesi şarttır. Ülkemiz ise bu alanı daha sıkı takibe alıp ve yasalardaki boşlukları gidermelidir” dedi.

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