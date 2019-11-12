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İnönü üniversitesi 41 kamu personeli alımı yapacak! İşte Başvuru Şartları...

İnönü Üniversitesi bugünkü Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 13-27 Kasım 2019 tarihleri arasında 41 akademik personel alımı yapacak. Personel alımları 39 farklı bölüme yapılacak olup, tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

İnönü üniversitesi 41 kamu personeli alımı yapacak! İşte Başvuru Şartları...

İnönü Üniversitesi bugünkü Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 13-27 Kasım 2019 tarihleri arasında 41 akademik personel alımı yapacak. Personel alımları 39 farklı bölüme yapılacak olup, tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

12 Kasım 2019 Salı 11:16
İnönü üniversitesi 41 kamu personeli alımı yapacak! İşte Başvuru Şartları...

İnönü Üniversitesi bugünkü Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 13-27 Kasım 2019 tarihleri arasında 41 akademik personel alımı yapacak. Personel alımları 39 farklı bölüme yapılacak olup, tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi, 12 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinden yayınlanan ilana göre İnönü Üniversitesi 13-27 Kasım 2019 tarihleri arasında 41 akademik personel alımı yapacak.

İnönü Üniversitesi resmi personel alım ilanı şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. İlan başvuru tarihi: 13.11.2019 İlan son başvuru tarihi: 27.11.2019 İlan olunur. Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör : Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yle beraber www.inonu.edu.tr adresindeki formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doçent : Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yle beraber www.inonu.edu.tr adresindeki formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi : Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT : 1- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

2- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

4- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

5- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar. 

Hangi bölümlere atama yapılacağını görmek için BURAYA YIKLAYINIZ

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inönü üniversitesi kamu personeli alımı yapacak işte başvuru şartları
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