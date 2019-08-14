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İnce'den Türk-İş Başkanı Atalay'a istifa çağrısı: Koltukta bir gün dahi oturmamalı

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a istifa çağrısında bulundu. İnce, "İşçinin alınterini, emeğini, çocuklarının geleceğini Saray'a satan Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı" dedi.

İnce'den Türk-İş Başkanı Atalay'a istifa çağrısı: Koltukta bir gün dahi oturmamalı

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a istifa çağrısında bulundu. İnce, "İşçinin alınterini, emeğini, çocuklarının geleceğini Saray'a satan Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı" dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:17
İnce'den Türk-İş Başkanı Atalay'a istifa çağrısı: Koltukta bir gün dahi oturmamalı

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlandığı sıralarda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansıdı.

Atalay, "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" dedi.

Atalay, açık kalan mikrofonda duyulan cümleleriyle ilgili, "Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan, bizim geçmişimizi bilenler tanır. Biz her zaman işçilerden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz" savunmasında bulundu.

Atalay'a tepki gösteren Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açık kalan mikrofonda 'Uzasa işi karıştıracaktık, böyle kapattık iyi oldu' itirafında bulunan, işçinin alınterini, emeğini, çocuklarının geleceğini Saray’a satan Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı ve gitmeden işçiyi enflasyona ezdiren o sözleşmeyi yırtıp atmalıdır" ifadelerini kullandı.

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