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İnce'den Erdoğan'a: CHP’liler Müslüman değil mi?

CHP’li Muharrem İnce, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı belirtilen partilere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ümmeti bölüyorlar” yorumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnce, "AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?” dedi.

İnce'den Erdoğan'a: CHP’liler Müslüman değil mi?

CHP’li Muharrem İnce, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı belirtilen partilere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ümmeti bölüyorlar” yorumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnce, "AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?” dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 23:29
İnce'den Erdoğan'a: CHP’liler Müslüman değil mi?

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulması beklenen partilere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Erdoğan’ın kurulacağı belirtilen partiler hakkında yaptığı 'Ümmeti bölüyorlar' açıklamasına dair sosyal medya hesabından değerlendirmelerini paylaşan İnce, şu ifadeleri kullandı:

 Kötü yönetimin başı kendi partisinden ayrılmak isteyenlere ‘ümmeti bölüyorlar’ suçlamasında bulunmuş. Ne zamandan beri siyasal aidiyet ümmetin bir parçası olarak anılır oldu? AKP’de olanlar ümmetin bir parçası, ayrılmak isteyenler ümmetin bir parçası değil şeklinde bir mantık olabilir mi?

'ÜMMETİ BÖLME TELAŞI İÇERİSİNDESİNİZ'

- CHP’liler Müslüman değil mi? İYİ Partililer Saadet Partililer Müslüman değil mi? Bunları sana öğretmediler mi? Ümmet bütün Müslüman toplumuna verilen addır. Bunun içerisinde Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler hepsi vardır.Milleti bölme telaşı içerisindesiniz. Asıl bölücü olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Müslüman ümmeti AKP ümmeti haline getirerek ayrılmak isteyenleri ümmeti bölmekle suçlamak, işte gerçek bölücülük budur.

'GALİBA SENİN İMAM HATİP DİPLOMAN DA TARTIŞMALI'

- Recep Tayyip Erdoğan’ı buradan uyarıyorum. Diyorum ki üniversite diploman tartışmalı ama galiba senin imam hatip diploman da tartışmalı.

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