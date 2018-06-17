İnce'den Dikkat Çeken Reyting Çıkışı: "Erdoğan'ın Reytingi..."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir son dakika açıklaması yaptı.

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim turları da devam ediyor. İnce'nin bugünkü adresi Tunceli'ydi. Tunceli'de düzenlenne mitingde konuşan Muharrem İnce, dikkat çeken reyting açıklaması da yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

"Anladım ki FETÖ'nün Türkiye'de giremedği tek il Tunceli. Neden olduğunu bir kez daha anladım. Ama burada KHK'larla işten atıyorlar. Moralinizi bozmayın. Kaldı kaç gün.. Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak.

Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız.

REYTİNGLERE BAKTIRDIM ERDOĞAN'IN REYTİNGİ..

Ben ona diyorum ki 'bak geçim sıkıntısı var', 'milletin tenceresine et girmiyor', 'gel bunları konuşalım' diyorum, istediğin bir TV kanalında cesaretin ve bilgin varsa 'gel çık' diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezzül etti cevap verdi. Dedi ki ben reyting kazanırmışım. Çocuklara reytingleri kontrol edin dedim. Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş.

Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin?

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