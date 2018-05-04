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İmzalarda Son Durum Açıklandı: Akşener Açık Ara Önde

100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı için seçmenler bugün YSK'ya akın etti ve 4 Cumhurbaşkanı adayı için imza verdi. İşte imza sayılarında son durum.

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İmzalarda Son Durum Açıklandı: Akşener Açık Ara Önde

100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı için seçmenler bugün YSK'ya akın etti ve 4 Cumhurbaşkanı adayı için imza verdi. İşte imza sayılarında son durum.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:38
İmzalarda Son Durum Açıklandı: Akşener Açık Ara Önde

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kritik süreç bugün başlamıştı. Bugün Cumhurbaşkanı adayı için imzalar başladı. 100 bin imzaya ulaşan aday Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanacak. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 100 bin kişinin imzası ile cumhurbaşkan adayı gösterilme işlemi bugün başladı.

Bugün sabah saatlerinde başlayan imza işlemlerinde saat 20:00 itibariyle imza atma işlemi ilçe seçim kurullarında bugünlük sona erdi. Bugün itibariyle atılan imzaların adaylara dağılımına bakıldığında Meral Akşener'in açık ara farkla önde olduğu görünmektedir.

İlk günün sonunda , atılan imzaların toplam sayısı 187 bin 595 olarak gerçekleşti.

4 Mayıs 2018 itibariyle adaylara atılan imzaların durumu şu şekilde:

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