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İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
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İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

Dün akşam gerçekleşen Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım canlı yayın buluşmasının reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, ortak yayın zirvede yer aldı.

İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

Dün akşam gerçekleşen Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım canlı yayın buluşmasının reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, ortak yayın zirvede yer aldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:52
İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ortak yayını sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu.

Dün yayınlanan program sonrasında reyting sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, ortak yayın ilk sırada yer aldı.

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imamoğlu yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
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