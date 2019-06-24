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İmamoğlu: Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seferberlik başlatacaklarını söyledi. "Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik" diyen İmamoğlu, seçimi kazandığı için kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

İmamoğlu: Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seferberlik başlatacaklarını söyledi. "Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik" diyen İmamoğlu, seçimi kazandığı için kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:09
İmamoğlu: Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik

YSK'nın 31 Mart seçimlerini iptal etmesinin ardından bugün yeniden yapılan İBB Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li İmamoğlu, Beylikdüzü'nde coşkulu bir kalabalığa seslendi.

​Sözlerine "Barışmaya, sohbet etmeye, birbirimizi sevmeye geldik" diyerek başlayan İmamoğlu, "Sevgi kazandı" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizden bir şey istiyorum. Yanınızdaki hemşehrinizi dostunuzu elini tutarak ayağa kaldırın. Hep beraber el ele. Barışmaya geldik, buluşmaya geldik, uzlaşmaya geldik. Konuşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik İstanbul. Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı.

Ben yurdum insanımı çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeninin önemi yok. İnsan var insan. Biz bu şehrin çocukları için, güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi için, gençleri için gençleri, biz bu şehrin vicdanı kadınları için, biz bu şehrin beyefendileri için, kısacası herkes için geldik.

Yıkın bütün önyargıları, zihninizdeki bütün ön yargıları yıkın. Herkesi kucaklamaya geldik herkesi. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz Mevlana'yı, Yunus Emre'yi Hacı Bektaşi Veli'yi hatırlatmaya geldik.  Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum'u Ermeni'si Yahudisi Süryanisi herkesi kucaklayacağız.

Biz bu şehirde maneviyatına, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğün her yerde savunana, her yerde tam bağımsız TÜrkiye diyen biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Ne aldanacağız, ne aldatacağız.

'EVET BEN BİR PROJEYİM, ATATÜRK CUMHURİYETİ'NİN PROJESİYİM'

Evet ben bir projeyim. Ben Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatük Cumhuriyeti'nin projesiyim.

Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Çocukların gençlerin Ekrem abisi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız. Bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul.

​6 Mayıs'a, o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Helal olsun size. Artık gülelim öyle değil mi. Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam muazzam bir akşam.

Kıymetli hemşehrilerim, size layık olmak için çok çalışacağız. Sizlerin huzurunda, bütün İstanbul'un huzurunda sevgili eşime, oğullarıma, her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a ve ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağını bildiğim aileme, anneme, babama, kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem nefes almamı sağlayacak, bana güç katacak ama sizin huzurunuzda söz veriyorum, benim ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak.

'PARTİZANLIK BİTTİ, ARTIK LİYAKAT VE AHLAK VAR'

Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır. Hizmet edeceğiz. Sizlerin huzurunda CHP Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, ittifakımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. Partininin liderlerini farklı bir yere koyarak milletimizi asla sıkıntıya sokmayacağız. Her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtısz şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok, İstanbul için çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum.

İstanbul'da seferberlik başlatacağız. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin, herkesi kucaklayın. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın.

Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak.  Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve sayın rakibime de teşekkür ediyorum.

Toplumu kucaklaştıracağız. Her şeye rağmen bunu başaracağız. Herşey çok güzel olacak.

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imamoğlu yıkın bütün önyargıları herkesi kucaklamaya geldik
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