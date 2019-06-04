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İmamoğlu tokat attı denilen esnafın Ak Parti Reklamında Oynadığı Ortaya Çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ancak sonra YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve medyanın 'İmamoğlu tokat attı' olarak lanse ettiği esnafın AK Parti reklamında oynadığı ortaya çıktı.

İmamoğlu tokat attı denilen esnafın Ak Parti Reklamında Oynadığı Ortaya Çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ancak sonra YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve medyanın 'İmamoğlu tokat attı' olarak lanse ettiği esnafın AK Parti reklamında oynadığı ortaya çıktı.

04 Haziran 2019 Salı 09:56
İmamoğlu tokat attı denilen esnafın Ak Parti Reklamında Oynadığı Ortaya Çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve medyanın “İmamoğlu tokat attı” dediği esnafın AK Parti reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Twitter’da yayınlanan reklam filminde söz konusu esnaf filmdeki diğer Ak Partililerle birlikte, “İstanbul’a sahip çık” diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerin kesildiği görüntüler, Ak Parti’li il yöneticisi Elif Keleş tarafından paylaşılarak İmamoğlu’nun “PKK ve FETÖ’ye destek verdiği” iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun esnaf ziyareti sırasında da genç esnaf tarafından tekrarlamış, İmamoğlu da esnafa sözlerinin çarpıtıldığını anlatmaya çalışmış bu sırada genç esnafın yanağına dokunmuştu. Bunun üzerine medyada “İmamoğlu tokat attı” kampanyası başlatılmıştı.

Genç esnaf ise tokat iddiasını reddetmişti.

İşte o reklam filmi;

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.06.2019 10:04
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imamoğlu tokat attı denilen esnafın ak parti reklamında oynadığı ortaya çıktı
Yorumlar
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Ibrahim 32 2 saat önce

Bundan dogal ne olabilirki zaten ak partili adam ne var bunda anlamadim..

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Taraflı yorum 1 saat önce

Kardeşim bu adamın akpli olması normal haber yapacaksan chpnin yalan ropörtaj veren akpliydim chpli oldum diyen meclis üyelerini haber yapın

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Osmanlı 1 saat önce

Oynasın nevar bunda, öküz Altında buzağı aramayın, demirtaşın siyasetini beğendiğini söylediğini de paylaşın

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