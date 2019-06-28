İmamoğlu'nun ilk icraatı: Köprü trafiği için bazı önlemler alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, “Köprülerdeki tadilat nedeniyle kent genelinde yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Bugünün konusu bu olacak" dedi.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"Trafiği hafifletmek için neler yapabiliriz masaya yatıracağız. Çalışmayı başlatan Ulaştırma Bakanlığına da bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunu acil olarak gündemimize aldık.”
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