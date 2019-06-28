Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95717
ALTIN
262.377
DOLAR
5.7635
STERLIN
7.2864
EURO
6.5603
Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?
Sigara paketleri değişiyor ! Tarih belli oldu
Orman Genel Müdürlüğü Pilot Alıyor!
HONOR 7C, 1099 TL’lik Özel Fiyatıyla A101’de Satışta!
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!

İmamoğlu'nun ilk icraatı: Köprü trafiği için bazı önlemler alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan ve toplam 52 gün sürmesi beklenen çalışmaya değindi ve "Bazı önlemler alacağız. Bakanlığa da bazı tavsiyelerimiz olacak" dedi.

İmamoğlu'nun ilk icraatı: Köprü trafiği için bazı önlemler alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan ve toplam 52 gün sürmesi beklenen çalışmaya değindi ve "Bazı önlemler alacağız. Bakanlığa da bazı tavsiyelerimiz olacak" dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 10:59
İmamoğlu'nun ilk icraatı: Köprü trafiği için bazı önlemler alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, “Köprülerdeki tadilat nedeniyle kent genelinde yoğun bir trafik sorunu yaşanıyor. Bugünün konusu bu olacak" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Trafiği hafifletmek için neler yapabiliriz masaya yatıracağız. Çalışmayı başlatan Ulaştırma Bakanlığına da bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunu acil olarak gündemimize aldık.” 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
imamoğlu nun ilk icraatı köprü trafiği bazı önlemler alacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tüm Emeklilere 1.000 TL 30 Haziran Emekliler Günü İkramiyesi"
"Tüm Emeklilere 1.000 TL 30 Haziran Emekliler Günü İkramiyesi"
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE!
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE!
"4 binden fazla orman işçisinin görevine son veriliyor"
"4 binden fazla orman işçisinin görevine son veriliyor"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim