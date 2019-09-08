İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Diyarbakır' yanıtı

* Süleyman Soylu'nun pejmürde sözü

Üzüldüğüm taraf devlet adamlığı diye bir tanımımız vardır bizim. Çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon. Çünkü sizi milyonlarca insan dinliyor etkileniyor. Hatta dünya dinliyor. Dünya dinleyince ülkemiz adına yorum yapıyor. Dolayısıyla ülke içinde söylenen her cümle bizi ilgilendiriyor iyi ya da kötü siyaset alanı bu anlamda büyük bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli konuşmaya insanları oturduğu yerden koltuğunu kullanmadan süreç yönetmeye ihtiyacı var. Başta da dediğim gibi önemsememiştim, polemik yapılıyor demiştim, ben de polemikten beslenmediğimi ifade etmiştim hala o noktadayım. Devlet adamlığının gerektirdiği hususu istiyorum. Söylenen sözler üzücüydü. Bir insanı karalamak hoş bir durum değil.

* Süleyman Soylu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili suçlamaları

Bu da bir polemik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti hukukun, adalet siteminin seçime girmesinde hiçbir sorun yoktur dediği kişiyi ziyaret ettim. Ben Türkiye Cumhuriyeti sınırında kim yaşıyorsa ben ona Atatürk fotoğrafı da hediye ederim her şeyi de ederim. Hediye edemeyenler utansın. Onlara da tavsiye ederim. Biz siyasi kuruluşların güçlenmesini sağlamalıyız. Bunu yarın ülkenin her yerinde Hakkari’de de Kars’ta da yaparım. Ben burda nasıl konuşuyorsam Diyarbakır'da da öyle konuşuyorum.

* Yenikapı'da sergilettiği israf araçları

Benim Yenikapı’yı gidip o araçlarla fotoğraf çektirmek diye bir amacım olmaz. Utanıyorum ben bu israftan. İsrafları ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Memleketin malına biz gözümüz gibi bakacağız.

Şahıslardan belediye araç kiralayamaz. Bana ulaşmış bir bilgi yok. Çekecek farkları var mıdır bilmiyorum. Derhal gelip araçlarını alabilirler. Araç kira bedeli ve yakıt masrafları açıklanacak. İsrafın bedeli herkesle paylaşılacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA