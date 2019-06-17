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İmamoğlu'ndan ortak yayın sonrası ilk açıklama: Umuyorum bu bir başlangıç olur, her şey çok güzel olacak

Ortak yayının ardından açıklama yapan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Umuyorum bu bir başlangıç olur. Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İmamoğlu'ndan ortak yayın sonrası ilk açıklama: Umuyorum bu bir başlangıç olur, her şey çok güzel olacak

Ortak yayının ardından açıklama yapan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Umuyorum bu bir başlangıç olur. Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak" dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:48
İmamoğlu'ndan ortak yayın sonrası ilk açıklama: Umuyorum bu bir başlangıç olur, her şey çok güzel olacak

Programdaki son sözlerinde CHP'nin 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB Başkanlık seçimi adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un daha rahat nefes alacağı bir şehir yaratma arzusunda olduğunu belirterek “Her şey çok güzel olacak” sözünü dile getirdi. Binali Yıldırım ise bugüne kadar yaptığı icraatları vurgulayarak trafik sorununa son vereceğini belirtti. İki aday da seçmenlerin sandığa gitmesi için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, yayının ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Umuyorum bu bir başlangıç olur. Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak" dedi.

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