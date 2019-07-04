İmamoğlu'ndan gençlere söz: Elimden geleni yapacağım

Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Arel Üniversitesi'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

Burada konuşan İmamoğlu, “Sizlerden hepimizin beklentisi yüksek. Bu ülkenin nüfusunun önemli bir kısmı genç. Gençlerimizi umutlandıracak ve geleceğe hazırlayacak olanlar da siz kıymetli mezunlarsınız. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte çok çalışacağız. Görevinizin ve mesleğinizin en iyisi olması noktasında kendinizi sürekli yenilemeniz, yeniliklere açık olmanız ve dünyaya olabildiğince açık bireyler olmanız gerekmektedir. Ben, yeni bir belediye başkanı olarak, bana göre dünyanın merkezi İstanbul’da, geleceğe sizlerin hazırlanması adına, alt yapıyı hazırlamak, sizlere yüksek teknoloji üretebileceğiniz, eğitimlerinizi geliştirebileceğiniz, AR-GE birimlerini oluşturabileceğiniz tekno-kentleri oluşturmayı, bu anlamdaki merkezleri, yine bu güzel kentin içerisinde, sosyal yaşamdan kopmadan, kültürü, sanatı geliştiren, hayatı ve çevreyi güzelleştiren, insanları bütünleştiren, barış ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlayan bir kent var etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Son 6 ayda vermiş olduğumuz demokrasi mücadelesinde, Türkiye'mize dair, milletimize dair olumsuz görüşleri olan insanlar vardı. Ama ben, hiç umudunu yitirmemiş bir arkadaşınız olarak gururla söylüyorum ki, gençlerin içerisinde duran o inanılmaz mücevher gibi var olduğunu gördüğüm inancınızı yaşayan şahitliğinizi de her yerde yapacak bir kişiyim” dedi.

'GENÇLERE APOLİTİK DEDİLER'

Gençlere tavsiyelerde bulunan İmamoğlu, “Gençler, 'Apolitik' dediler. Gençler, 'Sorunlara ve bu anlarda olan birtakım olumsuzluklara duyarsız' dediler. Ama inanın, şu son zaman diliminde yaşadığım bütün o heyecanımı yükselten ve bizleri ayağa kaldıran muazzam bir gençlik inancını yaşadığımı belirtmek istiyorum. Lütfen bunu tazeleyin, geliştirin ve hem İstanbul'u hem de Türkiye'mizi gerçek anlamda barış ve huzur içerisinde dünyanın en güzel ülkesi ve en güzel şehri yapmak için, hep birlikte yola çıkalım. Bir arada, kol kola bu işi başaralım“ diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu okul birincisi Dihle Topaloğlu’na diplomasını vererek, Saraçhanedeki İBB binasına davet etti.

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