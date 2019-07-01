Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99736
ALTIN
252.500
DOLAR
5.6605
STERLIN
7.1540
EURO
6.3940
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"
Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
Sahte video oyunlarının kurbanı olmayın!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Destek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araçlarla ilgili kararına destek verdi.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Destek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araçlarla ilgili kararına destek verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:43
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Destek!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Cağaloğlu'ndaki valilik binasında basına kapalı yaklaşık bir saat görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Gülhane İstasyonu'ndan Kabataş-Bağcılar Tramvayı'na bindi ve Laleli'ye kadar yolculuk yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'nın çakarlı araç kullanımına ilişkin uyarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

"Olumlu değerlendiririm. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi, önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna dikkat çekiyor olması elbette doğru. Ancak devletin her aşamasında ve kademesinde fark edilir düzeyde değişmesi lazım. Hiç kimsenin, hiçbirimizin 'mış' gibi yapmaması lazım. Bu manada bizim zaten bir hazırlığımız var.

Makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz

Protokol ya da makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde düzen oluşturacağız. Kaldı ki, fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız. Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam etse. Bu normalleşmenin de bir parçası."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
imamoğlu ndan erdoğan a destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"
CHP’li Faik Öztrak’tan Flaş Asgari Ücret ve Zam Açıklaması!
CHP’li Faik Öztrak’tan Flaş Asgari Ücret ve Zam Açıklaması!
İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı
İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim