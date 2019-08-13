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İmamoğlu: Erdoğan ne kadar sembolikse ben de o kadar semboliğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim" dedi.

İmamoğlu: Erdoğan ne kadar sembolikse ben de o kadar semboliğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim" dedi.

13 Ağustos 2019 Salı 07:20
İmamoğlu: Erdoğan ne kadar sembolikse ben de o kadar semboliğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin göreve gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçilmesiyle benzer bir 'sembolik anlam' taşıdığını söyledi.

140 Journos'un kendisinin seçilmesiyle ilgili hazırladığı 'Kesinlikle bir şeyler oldu' belgeselinde konuşan İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 1994’te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim" dedi.

Belgeselde, İBB Başkanı olmanın 'ulusal bir platforma oturmak anlamına geldiğini' kaydeden İmamoğlu, "Çünkü İstanbul’un 16 milyon nüfusu var, bunun Türkiye’deki etki alanına baktığınızda aslında sizi Türkiye’nin takip ettiği durumdasınız" diye konuştu.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Yapacağım her iş ve eylemin, her uygulamanın kötü ise Türkiye’de negatif sonuçları, iyi ise çok pozitif sonuçları olacağını bilen bir yöneticiyim. Çok düşüneceğiz, çok iyi, çok uzman insana soracağız ve doğru kararlar alıp, doğru işler yapacağız. Şeffaflığın önümüzdeki süreçte tüm konularda, tüm konuların sorunlarıyla ilgili müthiş çözüm oluşturacağını görüyorum. Kimse bu millete rağmen hareket edemez, kmse milletin lehine olmayan bir eylemde bulunamaz. Şeffaflık, yapılmak istenen iyi niyetli olmayan davranışlara dair bir çözümdür."

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imamoğlu erdoğan kadar sembolikse o kadar semboliğim
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