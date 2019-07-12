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İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:14
İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin ardından ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu'na CHP'li İBB Meclis üyeleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvâ-yi Milliye ruhunun 100. yılında vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a Türk tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranızın önünde saygı ile eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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