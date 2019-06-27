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İmamoğlu 7 Yıl Önce Cumhurbaşkanlığı'na Sinyal mi Verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yedi yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu. 7 Yıl önce atılan tweet cumhurbaşkanlığına sinyal olarak yorumlandı.

İmamoğlu 7 Yıl Önce Cumhurbaşkanlığı'na Sinyal mi Verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yedi yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu. 7 Yıl önce atılan tweet cumhurbaşkanlığına sinyal olarak yorumlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:17
İmamoğlu 7 Yıl Önce Cumhurbaşkanlığı'na Sinyal mi Verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yedi yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu. 7 Yıl önce atılan tweet cumhurbaşkanlığına sinyal olarak yorumlandı.

31 Mart seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararıyla mazbatası geri alınan ancak 23 Haziran'da rakibi Binali Yıldırım karşısında farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweeti yeniden gündem oldu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul da, Türkiye’de iktidarız" ifadelerine yer verildi.

İşte o tweet;

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imamoğlu yıl cumhurbaşkanlığı na sinyal mi verdi
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Konussak olmaz konusmasak hic olmaz . 1 saat önce

Gelecegin cumhurbaşkanı bozkurtlar seninle

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