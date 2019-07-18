İmamoğlu: 16 milyon İstanbullunun eşini, çocuğunu buraya ben nasıl yollayayım?

Otogarın bodrum katına inerek burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Benim ailem, eşim buraya giremez. Kimsenin eşi ve çocuğu buraya güvenip giremez” dedi.

İBB Başkanı, gerekli önlemlerin alınacağının sinyalini verdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

* Mutlaka otogardaki aktörlerle ortak masamız olacak. Buranın ve İstanbul'un şehirlerarası geleceğini beraber üreteceğiz. Bunda çok netiz. Hiç kimse bu konuda bir tereddüt duymasın. Burası çok net ifade ettim. Daha önce birkaç sıfat içeren tanımlama olduğu için öyle ifade ettim. Dedim ki, 'Bu güzel otogarı biz akla ve bilime peşkeş çekeceğiz'. Nedir o? Biz burayı büyük bir yeşil alan içerisinde bilim, AR-GE ve teknokent merkezine dönüştürmek istiyoruz. Yani yüksek teknolojiye insan yetiştiren, eğitim veren, meslek öğreten bir merkeze dönüştürmek istiyoruz.

* Bütün bunları yerine getirerek kendi içinde değerli bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Bu ekosistem aynı zamanda Bayrampaşa, Esenler, hatta Güngören'i pozitif etkileyecek bir yatırım olacağını şimdiden görüyorum.

* Çok ihmal edilmiş. Böyle bir yere hiç kimse evladını yollayıp 'Otobüse bin. Şuraya git' demez. Ya da 'Orada in. Seni alayım' da demez . Dolayısıyla böyle bir sistemde otobüsçü de hizmet edemez. Yeni sistemi kurarken yatırım yapacağız buraya. Burayı bilime, eğitime, teknokente dönüştürme çalışmasında yol haritamız var. Biraz zaman olacak. Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez. Eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun eşini, çocuğunu buraya ben nasıl yollayayım? Ha benim çocuğum, eşim, ha bir başkasının eşi, çocuğu, ailesi girmez buraya. Hızlıca çözmek zorundayız. En çarpıcı sorun güvenlik. Huzurla ilgili sorun var.

* Bu tabiri kullanırken üzülüyorum ama bir bataklığına dönüşmüş. Çevresine zarar veren, insanları mutsuz eden hatta çocukları, gençleri olumsuz etkileyen birçok suç unsurunu bugün ne yazık ki orada gördüm, gözlemledim. O bakımdan çok hızlı hareket etmek zorundayız. Hızlı hareket edeceğiz. Bir imalat süreci var. İSPARK'ın kendi sistemi var. Giriş çıkışlardaki bariyer ve güvenlik düzeni gibi. Orayı bu haliyle teslim almaktan ziyade bazı arkadaşlarımın güvenlik amaçlı tespit yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Hangi alanın otoparka dahil olduğunun çizimi, dizaynı yapılacak. Öngörüme göre ağustos sonunun geçmemesi lazım.

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