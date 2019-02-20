Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İmam, camide Binali Yıldırım için dua etti

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra ilk ziyaretini Eyüp Sultan Camii'ne yaptı. İmam, burada Yıldırım için dua etti.

İmam, camide Binali Yıldırım için dua etti

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra ilk ziyaretini Eyüp Sultan Camii'ne yaptı. İmam, burada Yıldırım için dua etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
İmam, camide Binali Yıldırım için dua etti

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Binali Yıldırım, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan istifa etti.

Devir teslim töreninin ardından Yıldırım, hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım burada ilk olarak Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti.

Ancak cami imamının, Binali Yıldırım için oy isteyip cemaate dua ettirmesi tepki çekti.

FOX TV'de yayınlanan videoda imamın "Binali başkanımızın başarılı olmasına, hayırlı işlerde muvaffak olmasına Allah rızasına, el Fatiha…" dediği duyuldu.

Anahtar Kelimeler:
imam camide binali yıldırım dua etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmut Tanal: “Elektrik faturalarından dağıtım bedeli kaldırılsın”
Mahmut Tanal: “Elektrik faturalarından dağıtım bedeli kaldırılsın”
Yardımcı Hizmetler Sınıfına Memurluk Kadrosu İçin Kanun Teklifi!
Yardımcı Hizmetler Sınıfına Memurluk Kadrosu İçin Kanun Teklifi!
MSB'den Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alım Açıklaması!
MSB'den Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Alım Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim