İmam, camide Binali Yıldırım için dua etti

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra ilk ziyaretini Eyüp Sultan Camii'ne yaptı. İmam, burada Yıldırım için dua etti.