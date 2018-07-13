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İlk Kabine Toplantısı Sonrası Beklenen Açıklama geldi: Üst Düzey Atamalar Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni döneminde Kabine sözcüsü olarak görev yapacak. Bugün Beştepe'de düzenlenen ilk kabine toplantısı sonrası Kalın, basın mensuplarının karşısına çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu.

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İlk Kabine Toplantısı Sonrası Beklenen Açıklama geldi: Üst Düzey Atamalar Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni döneminde Kabine sözcüsü olarak görev yapacak. Bugün Beştepe'de düzenlenen ilk kabine toplantısı sonrası Kalın, basın mensuplarının karşısına çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:07
İlk Kabine Toplantısı Sonrası Beklenen Açıklama geldi: Üst Düzey Atamalar Yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün ilk kabine toplantısı Beştepe'de toplandı.

Saatler 15.56'i gösterdiğinde başlayan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçeceğine yer verildi.

Yeni kabinenin sözcüsü olan Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler.

Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi.

İlk toplantının önemli konu başlıklarından biri ekonomiydi. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.Bütçe disiplini, enflasyon ve yapısal reformlar ele alındı.

Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor.

Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir.

FETÖ ile mücadele kesintisiz devam edecek. FETÖ liderinin iadesinde daha hızlı adım atılmalı.

NATO sonuç bildirisi bizim açımızdan memnuniyet verici."


Toplantı öncesi Erdoğan; TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında, "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" konulu hutbe okundu.

Buradaki programda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bazı milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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