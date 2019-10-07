İlhami Özcan Aygun; TİGEM'e İmam Atayacağınıza Ziraat Mühendisi Atayın! Tarım Bakanlığı 10 Bin 551 Atama Gündemde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milltvekili İlhami Özcan Aygun AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinde söz aldı. Aygun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atama yapılmamasını eleştirdi.
CHP'li Aygun " Hani 10 bin 551 ziraat, gıda ve orman mühendisi, veteriner alınacaktı? Tık yok. KPSS dendi, mülakat kondu. TİGEM'e imam atayacağınıza ziraat mühendisi atayın" ifadelerini kullandı.
İşte Aygun'un konuşması;
Hani 10 bin 551 ziraat, gıda ve orman mühendisi, veteriner alınacaktı? Tık yok. KPSS dendi, mülakat kondu. TİGEM'e imam atayacağınıza ziraat mühendisi atayın. #tarimaatamasözütutulsun #TarimBakanligiAtamaBekliyor #Gidamuh5000 #Ziraatmuhendisleriatamabekliyor pic.twitter.com/rC5GUddl4i— İlhami Özcan AYGUN (@ilhamiOzcanAygn) October 7, 2019