İlgin Seçim Çalışması: Vekil Adayı Takım Elbise ile Denizde

Seçim hazırlıkları tam gaz devam ederken ilginç bir görüntü bugün basında yer aldı.

Saadet Partisi'nin Ordu'dan ikinci sıra milletvekili adayı olarka gösterdiği Muammer Bilgiç, diğer milletvekili adaylarından farklı bir kampanya hazırlayınca, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Takım elbiseyle Ordu sahilinde gelen Bilgiç, seçim çalışmalarını burada sürdürdü. Denize takım elbisesi ile giren Muammer Bilgiç, bu reklam çalışmasını sosyal medyadan duyurunca, sosyal medyada günün konusu oldu.

MUAMMER BİLGİÇ KİMDİR? NERELİDİR?

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Bilgiç, İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Anadolu Gençlik ve Genç İstikbal Dergisi'nde yazarlık yaptı. Refah ve Saadet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevlerde bulunan Bilgiç evli ve üç çocuk babasıdır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA