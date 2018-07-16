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İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Resmi Gazete'de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.

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İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Resmi Gazete'de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 00:14
İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 11 No'lu kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. 12 No'lu kararname ile de Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete’de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu. AA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 00:23
Anahtar Kelimeler:
KhkResmi GazeteSon Dakika
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