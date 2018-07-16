İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 11 No'lu kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. 12 No'lu kararname ile de Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete’de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu. AA