İİBF'lilere Eşit Kadro Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer " İİBF mezunlarına eşit kadro eşit iş talebi" çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada "2018/2 döneminde İİBFye açılan kadro sayısı sadece 126 dır. Farklı branşlarda da Üniversite mezunları için kamuda boş tutulan kadrolara atamalar sağlanmalıdır.Genç işsizliği % 26 çıkmışken İİBF’lilerin de alımlarda Eşit kadro,eşit iş talepleri karşılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları işsizler ordusunun içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle, idari bilimlerle ilgili üniversite ve bölüm sayısındaki enflasyon, işsizliği daha da attırıyor. Mezunların karşılaştığı zorluklar bunlarla sınırlı değil. Kurum sınavları ve mülakatların şeffaf olmamasından en çok mağdur oldukları konuların başında geliyor. Talepleri ise net: Çalışmamıza izin verin!

İşsizlik, resmi rakamlara göre yüzde 15'e dayandı. Uzmanlar gerçek işsizliğin açıklanan resmi rakamlardan daha fazla olduğu görüşünde. İşsizler ordusunun içinde ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının oranı hayli fazla. İdari bilimlerle ilgili üniversite ve bölüm sayısındaki enflasyon mezunları iş aramakla baş başa bırakıyor.



İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları seslerini duyurmak için Ankara'da, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı.



Mezunlar, ailelerinin de destek verdiği eylemde taleplerini sıraladı. Önce sınavların şeffaf yapılmasını istediler.



Mezunlara göre merkezi atamalar da arttırılmalı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, bünyesinde bulundurduğu İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerden uzmanlaşmış bireyler yetiştiriyor.

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