İdam Meclise Geliyor!..

Geçtiğimiz günlerde Hakkari-Yüksekova'da astsubay kocasına 11 aylık bebeği ile doğum günü sürprizi yaptıktan sonra pkk'lılar tarafından aracın geçişi sırasında EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan asker eşinin cenaze töreninde ''idam önüme gelirse onaylarım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü üzerine Büyük Birlik Partisi (BBP) harekete geçti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı ve bu toplantıda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda mücadele verdiğini ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu mücadele, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık buluyor ya da dışarıda ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Türkiye’yi köşeye sıkıştırma ve birtakım yaptırımlar uygulama yönüne itiyor.” diye konuştu.

İDAM EKİMDE MECLİSE GELİYOR!..

Hain ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğinİ vurgulayan BBP Genel Başkanı Destici,“Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Önüme gelirse imzalarım.’ dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları şöyle;

“Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi bizzat kurşunu sıkıp benim, askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz.

İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek sayımız yok diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA