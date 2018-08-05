Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
İdam Meclise Geliyor!..
Kapat

İdam Meclise Geliyor!..

Geçtiğimiz günlerde Hakkari-Yüksekova'da astsubay kocasına 11 aylık bebeği ile doğum günü sürprizi yaptıktan sonra pkk'lılar tarafından aracın geçişi sırasında EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan asker eşinin cenaze töreninde ''idam önüme gelirse onaylarım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü üzerine Büyük Birlik Partisi (BBP) harekete geçti.

banner396

İdam Meclise Geliyor!..

Geçtiğimiz günlerde Hakkari-Yüksekova'da astsubay kocasına 11 aylık bebeği ile doğum günü sürprizi yaptıktan sonra pkk'lılar tarafından aracın geçişi sırasında EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan asker eşinin cenaze töreninde ''idam önüme gelirse onaylarım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü üzerine Büyük Birlik Partisi (BBP) harekete geçti.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:29
İdam Meclise Geliyor!..

Geçtiğimiz günlerde Hakkari-Yüksekova'da astsubay kocasına 11 aylık bebeği ile doğum günü sürprizi yaptıktan sonra pkk'lılar tarafından aracın geçişi sırasında EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan asker eşinin cenaze töreninde ''idam önüme gelirse onaylarım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü üzerine Büyük Birlik Partisi (BBP) harekete geçti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı ve bu toplantıda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda mücadele verdiğini ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu mücadele, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık buluyor ya da dışarıda ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Türkiye’yi köşeye sıkıştırma ve birtakım yaptırımlar uygulama yönüne itiyor.” diye konuştu.

İDAM EKİMDE MECLİSE GELİYOR!..

Hain ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğinİ vurgulayan BBP Genel Başkanı Destici,“Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Önüme gelirse imzalarım.’ dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclise sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları şöyle;

“Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi bizzat kurşunu sıkıp benim, askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz.

İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek sayımız yok diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Idam çıkacak MıİdamBüyük Birlik PartisiBbp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık'tan Şehit Eşine Haciz Şoku!..
Bakanlık'tan Şehit Eşine Haciz Şoku!..
Erdoğan'dan ABD'ye Misilleme: Talimat Veriyorum İki Bakanın Mal Varlıklarına El Konulacak
Erdoğan'dan ABD'ye Misilleme: Talimat Veriyorum İki Bakanın Mal Varlıklarına El Konulacak
Abdullah Gül'e FETÖ Şoku!..
Abdullah Gül'e FETÖ Şoku!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim