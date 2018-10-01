İçtüzük teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama maksadı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının sayıları ve adları değiştirilebilecek.
Buna göre TBMM Komisyonları şunlardan oluşacak:
- Anayasa
- Adalet
- Milli Savunma
- İçişleri
- Dışişleri
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
- Çevre
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
- Tarım, Orman ve Köyişleri
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
- Dilekçe
- Bütçe
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri
- İnsan Haklarını İnceleme
- Avrupa Birliği Uyum
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
- Güvenlik ve İstihbarat
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA