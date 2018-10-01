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İçtüzük teklifi TBMM'ye sunuldu

İçtüzük teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

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İçtüzük teklifi TBMM'ye sunuldu

İçtüzük teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:41
İçtüzük teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama maksadı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla  Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının sayıları ve adları  değiştirilebilecek.

Buna göre TBMM Komisyonları şunlardan oluşacak:

  •  Anayasa
  •  Adalet
  • Milli Savunma
  • İçişleri
  • Dışişleri
  • Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
  • Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
  • Çevre
  • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
  • Tarım, Orman ve Köyişleri
  • Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
  • Dilekçe
  • Bütçe
  • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  • İnsan Haklarını İnceleme
  • Avrupa Birliği Uyum
  • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
  • Güvenlik ve İstihbarat

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