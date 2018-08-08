İçişleri Bakanlığı'na Önemli Atamalar Yapıldı!..

Cumhurbaşkanlığı kararları ile yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararları ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerine 4 ismin ataması yapıldı. İşte yeni içişleri bakanı yardımcıları;