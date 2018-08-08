İçişleri Bakanlığı'na Önemli Atamalar Yapıldı!..

Cumhurbaşkanlığı kararları ile yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararları ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerine 4 ismin ataması yapıldı. İşte yeni içişleri bakanı yardımcıları;
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy’un ataması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Serap Ersoy'un ataması gerçekleştirildi.
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