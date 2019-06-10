İçişleri Bakanı Soylu Hakkında Flaş İddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kişisel Twitter hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair bir iddiayı takipçileriyle paylaştı.

Türkkan şunları yazdı:

"Süleyman Soylu ile ilgili olarak; “Erdoğan’dan sonrasına hazırlanıyor” şeklinde bazı görüşlere rastlıyorum. Ben de size bu cenah ile 40 yıldır hukuku olan bir siyasetçi olarak söylüyorum: Allah geçinden versin ama Erdoğan’dan sonra Soylu’yu odunla kovarlar Ak Parti’den."

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